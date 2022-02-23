Надзвичайний стан регулюється Конституцією України, тому його введення має бути погоджено Радою національної безпеки та оборони, потім передано до президента, а після підписання президентом — до Верховної Ради.

Існує чотири режими функціонування держави:

режим повсякденного функціонування;

підвищеної готовності;

надзвичайної ситуації;

надзвичайного стану.

Введення в країні надзвичайного стану тимчасово обмежує права людей, режим надзвичайної ситуації — ні. Він здебільшого націлений на мобілізацію усіх органів державної влади.

Читайте: Що таке надзвичайна ситуація і чим вона відрізняється від надзвичайного стану

Закон про надзвичайний стан

Закон про надзвичайний стан