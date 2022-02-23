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Факти / Україна / Політика

Закон про надзвичайний стан в Україні (ДОКУМЕНТ)

Софія Телішевська
Закон

Надзвичайний стан регулюється Конституцією України, тому його введення має бути погоджено Радою національної безпеки та оборони, потім передано до президента, а після підписання президентом — до Верховної Ради.

Існує чотири режими функціонування держави:

  • режим повсякденного функціонування;
  • підвищеної готовності;
  • надзвичайної ситуації;
  • надзвичайного стану.

Введення в країні надзвичайного стану тимчасово обмежує права людей, режим надзвичайної ситуації — ні. Він здебільшого націлений на мобілізацію усіх органів державної влади.

Читайте: Що таке надзвичайна ситуація і чим вона відрізняється від надзвичайного стану

Закон про надзвичайний стан

Закон про надзвичайний стан

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На всій території України запроваджується надзвичайний стан – РНБО

Джерело: Верховна Рада

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