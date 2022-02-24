Главари террористических квазигосударственных образований “ДНР” и “ЛНР” обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой официально ввести российские войска на территорию Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщениях российских СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова.

В обращениях боевики, усилившие вооруженную агрессию против Украины, просят оказать помощь якобы для “отражения атаки от нашего государства”, которое не осуществляло и не планирует диверсионных действий на Донбассе.

Соответствующие обращения, появившиеся в сети, подписаны датой 22 февраля 2022 года.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что наши военные защищают мирных жителей временно оккупированной территории от российско-оккупационных войск, которые начали совершать многочисленные обстрелы на Донбассе.

Из-за снарядов и обстрелов врагов погибают и получают ранения украинские военнослужащие, которые не реагируют на провокации боевиков и могут применить оружие только в случае угрозы жизни наших защитников или мирного населения.

Российская Федерация и оккупационные власти распространяют ложную информацию, пытаясь обвинить Украину в агрессивных действиях.