Ватажки терористичних квазідержавних утворень “ДНР” та “ЛНР” звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням офіційно ввести російські війська на територію Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у повідомленнях російських ЗМІ з посиланням на прессекретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова.

У зверненнях бойовики, які посилили збройну агресію проти Україну, просять надати допомогу нібито для “відбиття атаки від нашої держави”, яка не здійснювала та не планує диверсійних дій на Донбасі.

Відповідні звернення, які з’явилися у мережі, підписані датою 22 лютого 2022 року.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголошував, що наші військові захищають мирних жителів тимчасово окупованої території від російсько-окупаційних військ, які почали здійснювати численні обстріли на Донбасі.

Через снаряди та обстріли ворога гинуть та дістають поранення українські військовослужбовці, які не реагують на провокації бойовиків та можуть застосувати зброю лише у разі загрози життю наших захисників або мирного населення.

Російська Федерація та окупаційна влада поширюють неправдиву інформацію, намагаючись звинуватити Україну в агресивних діях.