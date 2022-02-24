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Факты / Украина / Общество

В Крыму боевики планируют вероятные провокации — разведка Минобороны

Юля Захарченко редактор ленты
Російські військові

Российско-оккупационные войска на территории временно оккупированного Крыма планируют вероятные провокации. Боевики могут совершить теракт или химическую диверсию, чтобы обвинить Украину.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оккупанты планируют провокации на заводе Титан в городе Армянск, полосе суши Перекопский перешеек и в целом на территории полуострова.

В Минобороны подчеркнули, что Украина не планировала и не планирует диверсионные действия в Крыму и на Донбассе, опровергнув фейковые заявления оккупантов.

По данным разведки, 23 февраля около 20.00 всех работников (около 50 человек) эвакуировали.

Обострение на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня на востоке Украины. Боевики обострили ситуацию на Донбассе, по состоянию на 17.00 23 февраля, совершено 59 обстрелов.

По данным штаба ООС, наемники РФ совершили 54 обстрела с применением тяжелого вооружения. Под огнем оказались позиции украинских защитников, дома мирных жителей и объекты инфраструктуры.

Враг обстрелял пять раз Новотошковское, дважды Попасную, семь раз Южное, четыре раза Пески и Светлодарск, 14 раз Богдановку, семь раз Мариуполь, трижды Счастье, четыре раза Авдеевку, пять раз Марьинку, Гранитное, Станицу Луганскую и другие населенные пункты.

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Фото: Dreamstime

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