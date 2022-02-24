Чрезвычайное положение вводится на территории Украины для возможности предотвращения терактов или диверсий, которые должны привести к дестабилизации внутри государства.

Об этом в эфире Свобода слова на ICTV рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

– Я хочу объяснить, почему именно сейчас чрезвычайное, а не военное положение. И почему он вводится по всей Украине? По закону основаниями для введения чрезвычайного положения могут служить техногенные или природные катастрофы. В частности, одним из оснований является угроза конституционному строю, — пояснила она.

По ее словам, угрозам эскалации со стороны России будут предшествовать угрозы и опасности внутри страны, чтобы дестабилизировать ситуацию.

– Есть информация, что такие угрозы сегодня могут быть реализованы. Поэтому чрезвычайное положение — это инструмент, позволяющий правоохранительным органам противодействовать и предотвращать возможные диверсии, теракты или сепаратистские движения, — добавила Анна Маляр.

В то же время, военное положение, по ее словам, предусматривает противодействие другим вещам, если, например, будет уже непосредственная эскалация со стороны РФ.

— Поэтому введение чрезвычайного положения сейчас является абсолютно оправданным и обоснованным, — резюмировала замглавы Минобороны.

Напомним, утром 23 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине будет введено чрезвычайное положение по всей территории государства, кроме Донецкой и Луганской областей.

Секретарь СНБО тогда добавил, что военное положение в Украине возможно при полномасштабном вторжении войск РФ.

Уже вечером 23 февраля Верховная Рада Украины ввела чрезвычайное положение в Украине с 24 февраля сроком на 30 дней.

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Фото: Настя Теликова