Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна на жодні ультиматуми від Російської Федерації не погодиться.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Подоляк нагадав слова президента Володимира Зеленського, який говорив про те, що переговори, особливо коли за столом сидить країна, яка явно вміє захищати свої інтереси, це двостороння дорога – пропозиція на пропозиції. Але ці пропозиції мають бути адекватними.

– Своєю чергою російська сторона, помилково оцінивши свій потенціал, спочатку зробила неправильний вибір – ставити ультиматуми, – зауважив радник Михайло Подоляк.

За його словами, чим жорсткіші ультиматуми від Росії, тим більш впертий опір нашого народу – українці більше мобілізуються.

– Очевидно, що ми ніяких ультиматумів приймати не будемо, чого б вони не стосувалися. За нами реально десятки мільйонів українців. І навряд чи за будь-якими ультиматумами із Москви стоять десятки мільйонів росіян. Це лише пропагандистські міфи, — рішуче заявив Подоляк.

Він наголосив, що переговори між РФ та Україною мають бути реальними та адекватними – тільки тоді вони стануть предметними. А предметні переговори не сприймають ультимативну тональність.

Радник голови ОПУ вважає, що чим швидше російська сторона із цим погодиться, тим менше втрат вона зазнає внаслідок війни.