В Киев едут президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер Словакии Эдуард Хегер.

Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на Twitter-аккаунты чиновников.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что ждет Киев. Глава дипломатии Жозеп Боррель тоже написал коротко – На пути в Киев!

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что европейская делегация проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

По словам премьера Словакии, в повестке дня обсуждение с украинскими коллегами предложений, в частности, о команде реформ (#ReformTeam), которая поможет Украине получить перспективу вступления в Евросоюз.

In #Ukraine w/ @vonderleyen & we’ready to discuss our proposals for helping ???????? w/ @ZelenskyyUa & @Denys_Shmyhal. To help getting #EU perspective by creating a #ReformTeam. To offer options for transporting #grains, incl.#wheat & to increase the use of ????????#HumanitarianHub. pic.twitter.com/qvm2cxJ9xV

— Eduard Heger (@eduardheger) April 8, 2022