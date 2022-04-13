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Факти / Україна / Політика

Президенти Польщі та країн Балтії сьогодні відвідають Київ

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Зеленський, Дуда та Науседа

Сьогодні, 13 квітня, президент Польщі Анджей Дуда у супроводі президентів Литви, Латвії та Естонії зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це у своєму Twitter-акаунті повідомила канцелярія президента Польщі.

– Президенти Польщі, Естонії, Латвії та Литви їдуть на зустріч із президентами України Володимиром Зеленським, – йдеться у повідомленні.

Так, разом із Дудою до Києва їдуть президент Литви Гітанас Науседа, Латвії Егілс Левітс та Естонії Алар Каріс.

– Наша мета – підтримати президента Зеленського та захисників України у вирішальний для цієї країни момент, – сказав голова відділу міжнародної політики офісу президента Польщі Якуб Кумох, який разом із головою Бюро нацбезпеки Павлом Солохом та заступником міністра закордонних справ Марцином Пшидачем супроводжує президента.

Польський телеканал TVN24 повідомляє, що це перший візит до Києва глав держав Польщі, Литви, Латвії та Естонії з початку російської повномасштабної військової агресії. Президенти Дуда та Науседа востаннє зустрічалися із Зеленським напередодні війни.

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Раніше повідомлялося, що до Києва приїхали президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і прем’єр Словаччини Едуард Геґер.

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Фото: Офіс президента

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