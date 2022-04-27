Сотрудники ГБР 27 апреля проводят обыски у родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Следственные действия во Львове и области проходят в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Тараса Козака и Сергею Медведчуку – брату Виктора Медведчука. Они являются фигурантами уголовного производства о незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

Родственников Козака и Медведчука подозревают в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр – статьи 364 и 240 УК Украины.

– Цель следствия – установление незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука и Тараса Козака и их родственников, его дальнейший арест, а также документирование причастности субъектов к финансированию вооруженной агрессии России в отношении Украины, – отмечают в ГБР.

Только в одной из квартир, принадлежащей супруге Тараса Козака, следователи изъяли более $108 тыс., €8,5 тыс., 18,6 тыс. российских рублей, документы на недвижимость и банковские карты.

У родственников Медведчука и Козака проводятся обыски во Львовской области – ГБР / 3 фотографии

В Верховной Раде предлагают лишить депутатских мандатов четырех членов бывшей фракции Оппозиционная платформа – За жизнь – Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного.

Козаку и Медведчуку уже выдвинули подозрение в совершении государственной измены.