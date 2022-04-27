Співробітники ДБР 27 квітня проводять обшуки в родичів народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Слідчі дії у Львові та області відбуваються у квартирах, будинках та виробничих підприємствах, що належать родині Тараса Козака та Сергію Медведчуку – брату Віктора Медведчука. Вони є фігурантами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар’єрах у Львівській області.

Родичів Козака та Медведчука підозрюють у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр – це статті 364 та 240 КК України.

– Метою слідства є встановлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука і Тараса Козака та їхніх родичів, його подальший арешт, а також документування причетності суб’єктів до фінансування збройної агресії Росії щодо України, – наголошують у ДБР.

Тільки в одній із квартир, що належить дружині Тараса Козака, слідчі вилучили понад $108 тис., €8,5 тис., 18,6 тис. російських рублів, документи на нерухомість і банківські картки.

У родичів Медведчука та Козака проводяться обшуки на Львівщині – ДБР / 3 фотографии

У Верховній Раді пропонують позбавити депутатських мандатів чотирьох членів колишньої фракції Опозиційна платформа – За життя – Віктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабіновича та Олександра Качного.

Наразі Козаку та Медведчуку вже висунули підозру у скоєнні державної зради.