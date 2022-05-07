В ходе встречи лидеров Большой семерки (G7) 8 мая ожидается виртуальное включение президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом во время брифинга заявила спикер администрации президента США Джен Псаки.

По ее словам, встреча состоится утром 8 мая и будет проходить в онлайн-формате под председательством канцлера ФРГ Олафа Шольца.

– К лидерам присоединится президент Украины Зеленский. Они обсудят последние события в войне России против Украины, глобальные последствия войны Путина, демонстрируя поддержку Украины и будущего Украины, а также продемонстрируют сохранение единства Большой семерки и наш коллективный ответ, в частности, наращивание наших беспрецедентных санкций, чтобы наложить серьезные расходы на войну Путина, – сказала Джен Псаки.

Она подчеркнула, что дата встречи не является случайной.

— Я думаю, не следует забывать… когда именно состоится встреча Большой семерки, то есть за день до Дня Победы в России, которую, безусловно, спроектировал президент Путин, желая отметить этот день как день победы над Украиной. Конечно, это не так. Хотя он ожидал, что пройдет маршем по улицам Киева, этого явно не произойдет, – сказала Джен Псаки.

Представительница Белого дома отметила, что встреча G7 в воскресенье является возможностью показать единство Запада в противостоянии российской агрессии, а лидеры Большой семерки смогут продемонстрировать свое единство в движении вперед.

Символизм и значение встречи G7 для Украины

Политолог Олеся Яхно считает, что нынешняя встреча лидеров Большой семерки имеет двойной символизм.

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– Во-первых, символизм состоит в том, что страны G7 в принципе приобщают к разговору Владимира Зеленского. Это значит, что тема Украины сегодня является одной из самых главных для стран Большой семерки, потому что это затрагивает не только Украину, а касается всего мира в целом… Вторая важность (этой встречи — Ред.) это безусловно сама дата. Мы знаем, что это происходит 8 мая, накануне 9 мая. Все понимают, что Путин хотел сначала одержать какие-то победы до 9 мая, так вот он их не одержал, – сказала Олеся Яхно.

Она отметила, что остается большая вероятность, что 9 мая со стороны Кремля прозвучат какие-либо заявления, новые призывы или даже обвинения. В качестве примера среди возможных вариантов в прессе широко обсуждался вариант полной или частичной мобилизации в РФ, целью которой стала бы “борьба с нацизмом во всем мире”.

— Не случайно, что Джо Байден подпишет закон о ленд-лизе 9 мая, понимая, что после 9 мая может начаться новая стадия, как пример та самая мобилизация, или явно, или не явно… Этот разговор (встреча G7, — Ред.) состоится именно 8 мая, накануне 9 мая, чтобы возможно проговорить риски, связанные с войной, обсудить помощь Украине. Конечно, символизм в том, что страны Большой семерки вместе с Украиной, они будут проговаривать эти риски, возможно работать на опережение касательно этих рисков, поэтому это очень важно сделать именно до 9 мая, — считает политолог.

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Олеся Яхно напомнила, что после аннексии Крыма в 2014 году Россию исключили из формата встреч крупнейших экономик мира, еще тогда называвшегося G8. Она считает, что исключение РФ из клуба стран Большой двадцатки (G20) после вторжения в Украину будет для России настоящей пощечиной, что сделает из нее страну-аутсайдера.

В то же время, политолог считает участие Украины в заседании Большой семерки показателем перспектив Украины.

— России обрубают возможность участия во всех возможных институтах, где она раньше присутствовала. И в этом смысле, что украинский президент будет участвовать в этом заседании, это говорит о перспективах Украины. Украина после этой войны станет сильнее, будет иметь перспективы, а у России этих перспектив нет. То, что РФ сама сделала, чтобы исключить себя, будет еще одной наглядной демонстрацией, — сказала Олеся Яхно.

Политолог считает, что все лидеры стран Запада понимают, что Россия не планирует останавливать войну, поэтому эта политическая, экономическая, военная и коммуникационная поддержка со стороны мировых лидеров не должна уменьшаться, а наоборот — должна только увеличиваться.