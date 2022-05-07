Під час зустрічі лідерів Великої сімки (G7) 8 травня очікується віртуальне включення президента України Володимира Зеленського.

Про це під час брифінгу заявила речниця адміністрації президента США Джен Псакі.

За її словами, зустріч відбудеться вранці 8 травня і проходитиме в онлайн форматі під головуванням канцлера ФРН Олафа Шольца.

– До лідерів приєднається президент України Зеленський. Вони обговорять останні події у війні Росії проти України, глобальні наслідки війни Путіна, демонструючи підтримку України та майбутнього України, а також продемонструють збереження єдності Великої сімки та нашу колективну відповідь, зокрема нарощування наших безпрецедентних санкцій, щоб накласти серйозні витрати на війну Путіна, – сказала Джен Псакі.

Вона наголосила, що дата зустрічі була не є випадковою.

– Я думаю, не слід забувати… коли саме відбудеться зустріч Великої сімки, тобто за день до Дня Перемоги в Росії, яку, безумовно, спроєктував президент Путін, бажаючи відзначити цей день як день перемоги над Україною. Звісно, це не так. Хоча він очікував, що пройде маршем вулицями Києва, цього явно не станеться, – сказала Джен Псакі.

Речниця Білого дому зазначила, що зустріч G7 у неділю є можливістю показати єдність Заходу у протистоянні російській агресії, а лідери Великої сімки зможуть продемонструвати свою єдність у русі вперед.

Символізм зустрічі та значення для України

Політолог Олеся Яхно вважає, що цьогорічна зустріч лідерів Великої сімки має подвійний символізм.

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– По-перше, символізм полягає в тому, що країни G7 в принципі долучають до розмови Володимира Зеленського. Це означає, що тема України сьогодні є однією з найголовніших для країн Великої сімки, бо це зачіпає не лише Україну, а стосується світу загалом… Друга важливість (цієї зустрічі, – Ред.) це безумовно сама дата. Ми знаємо, що це відбувається 8 травня, напередодні 9 травня. Всі розуміють, що Путін хотів спочатку отримати якісь перемоги до 9 травня, так от він їх не отримав, – сказала Олеся Яхно.

Вона зазначила, що залишається велика ймовірність, що 9 травня з боку Кремля пролунають якісь заяви, нові заклики чи навіть звинувачення. Як приклад, серед можливих варіантів у пресі широко обговорювався варіант повної чи часткової мобілізації в РФ, метою якої стала б “боротьба з нацизмом у всьому світі”.

– Є не випадковим, що Джо Байден підпише закон про ленд-ліз 9 травня, розуміючи, що після 9 травня може розпочатись нова стадія, як приклад та сама мобілізація, чи відкрита, чи не відкрита… Ця розмова (зустріч G7, – Ред.) відбудеться саме 8 травня, напередодні 9 травня, щоб можливо проговорити ризики, що пов’язані з війною, проговорити допомогу Україні. Звичайно символізм в тому, що країни Великої сімки разом з Україною, вони будуть проговорювати ці ризики, можливо упередження цих ризиків, тому це дуже важливо саме до 9 травня, – вважає політолог.

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Олеся Яхно нагадала, що після анексії Криму у 2014 році Росію виключили з формату зустрічей найбільших економік світу, які ще тоді мали назву G8. Вона вважає, що виключення РФ з клубу країн Великої двадцятки (G20) після вторгнення в Україну буде для Росії справжнім ляпасом, що зробить з неї країну-аутсайдера.

Водночас політолог вважає участь України в засіданні Великої сімки показником перспектив України.

– Росії обрубають можливість участі у всіх можливих інституціях, де вона раніше була присутня. І в цьому сенсі те, що український президент буде брати участь у цьому засіданні, це говорить про перспективи України. Україна після цієї війни стане сильнішою, матиме перспективи, а в Росії цих перспектив немає. Те що РФ сама зробила, щоб виключити себе, буде ще однією наглядною демонстрацією, – сказала Олеся Яхно.

Політолог вважає, що всі лідери країн Заходу розуміють, що Росія не планує зупиняти війну, а тому ця політична, економічна, військова та комунікаційна підтримка з боку світових лідерів не має зменшуватись, а навпаки – має тільки збільшуватись.