Если Украина не получит статус государства-кандидата на вступление в Европейский Союз, это будет означать обман со стороны Европы.

Такое мнение в интервью изданию Financial Times выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Таким образом он прокомментировал вчерашнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, что вступление Украины в ЕС может длиться по меньшей мере “несколько лет”.

– Три месяца тому назад у этой страны (у Украины, — Ред.) даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет, – отметил Кулеба.

Он уточнил, что сейчас для Украины наиболее важным является получение уже в июне 2022 года статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

– Тогда мы сядем с вами и решим остальные вопросы. Как, когда и все остальное, — заявил министр.

Комментируя предложение Макрона о создании формы ассоциированного членства для Украины, глава МИД заявил, что такая альтернатива не удовлетворит Киев.

– Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно: что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это проглотить. Украина – это единственное место в Европе, где люди умирают за ценности, на которых основывается Евросоюз. И я считаю, что это следует уважать, – подчеркнул Кулеба.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже заполнила вторую часть анкеты-опросника, необходимую для получения статуса государства-кандидата на членство в Евросоюзе.

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В Еврокомиссии обещают быстро рассмотреть опросник и принять решение в июне этого года.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Европарламенте заявил, что Украине понадобятся годы или даже десятилетия для вступления в Евросоюз. Он предложил создать новый формат сотрудничества для демократических стран, пока не являющихся членами ЕС. По словам Макрона, это новое объединение будет открыто и для членства Украины.