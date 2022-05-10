Якщо Україна не отримає статусу держави-кандидата на вступ до Європейського Союзу, це означатиме обман з боку Європи.

Таку думку висловив в інтерв’ю виданню Financial Times міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Таким чином він прокоментував вчорашню заяву президента Франції Еммануеля Макрона, що вступ України до ЄС може тривати щонайменше “кілька років”.

– Три місяці тому ця країна не мала навіть перспективи членства. Зараз вони обговорюють, скільки часу це займе, – зазначив Кулеба.

Він уточнив, що зараз для України є найважливішим отримання вже в червні 2022 року статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

– Тоді ми сядемо з вами і вирішимо решту питань. Як, коли і таке інше, – заявив міністр.

Коментуючи пропозицію Макрона щодо започаткування форми асоційованого членства для України, очільник МЗС заявив, що така альтернатива не задовольнить Київ.

– Якщо ми не отримаємо статусу кандидата, це означає лише одне: що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це проковтнути. Україна – це єдине місце в Європі, де люди помирають за цінності, на яких ґрунтується Євросоюз. І я вважаю, що це слід поважати, – наголосив Кулеба.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже заповнила другу частину анкети-опитувальника, необхідної для отримання статусу держави-кандидата на членство в Євросоюзі.

Зараз дивляться

В Єврокомісії обіцяють швидко розглянути опитувальник та ухвалити рішення вже у червні цього року.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон під час виступу у Європарламенті заявив, що Україні знадобляться роки або навіть “десятиліття” для вступу до Євросоюзу. Він запропонував створити новий формат співпраці для демократичних країн, які поки що не є членами ЄС. За словами Макрона, це нове об’єднання буде відкрите і для членства України.