Україна оновила свої цілі у повномасштабній війні з Росією. Якщо раніше перемогою у війні вважалося відведення військ РФ на позиції до 24 лютого 2022 року, то тепер – повне звільнення всіх раніше захоплених агресором українських територій.

Про це заявив в інтерв’ю виданню Financial Times міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що “картина перемоги” нашої держави змінилася в бік повного звільнення територій від російської окупації і витіснення військ РФ з України.

За словами міністра, картина перемоги у війні з РФ – “це концепція, що розвивається”.

Кулеба уточнив, що якщо західні союзники швидко доставлятимуть обіцяне важке озброєння, Україна буде здатна витіснити війська РФ.

– У перші місяці війни перемога для нас виглядала як відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і оплата завданих збитків. Зараз, якщо ми будемо достатньо сильними на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що матиме вирішальне значення для наступної динаміки війни, звичайно, перемогою для нас у цій війні буде визволення інших наших територій, – наголосив Кулеба.

Очільник МЗС пояснив, що лише поразка Росії у цій повномасштабній війні дасть змогу нашій державі знову відкрити свої порти на Чорному морі та відновити експортну економіку.

– Якщо Київ отримає ще більшу військову підтримку, ми зможемо відкинути їх із Херсонської області, розгромити Чорноморський флот та розблокувати коридор, – уточнив Кулеба.

Водночас міністр визнав, що в разі значного кровопролиття, можливо, доведеться вести переговори з РФ про врегулювання. У такому разі Київ хотів би вийти на переговори “з найсильнішими картами”.

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Про санкції і зброю

В інтерв’ю Кулеба пояснив, що для перемоги над Росією країни-союзники України повинні позбавити агресора доходів від нафти і газу, щоб “припаркувати російську військову машину”.

Міністр також розкритикував Захід за затягування з поставками Україні важкого озброєння на більш ранніх етапах.

– Якщо сьогодні йде бій, а завтра прибувають гаубиці та безпілотники, так не повинно бути, – заявив Кулеба.

Водночас він наголосив, що стійкість України на першому етапі повномасштабного вторгнення РФ, коли російські війська вдалося відтіснити від Києва, стала “переломним моментом” у сприйнятті подій Заходом. Як і те, що Україна довела свою надійність у використанні поставленої західними країнами зброї.

Кулеба пояснив, що Україні потрібен постійний механізм для координації постачань зброї між західними союзниками.

Міністр також поінформував, що під час битви за Донбас виникла потреба в артилерії, зокрема в гаубицях, які наша держава вже отримує, а також у реактивних системах залпового вогню. Очільник МЗС висловив сподівання, що Київ отримає системи американського виробництва, а не Гради, випущені за радянських часів.

Кулеба висловив переконання, що союзники України підтримають нашу державу в усьому, зокрема і в питанні витіснення РФ з Донбасу та Криму, оскільки агресія Москви дала Заходу нове відчуття мети. Міністр зазначив, що саме опір України “звів США та ЄС разом”.

– Вони вже відчувають, що наша перемога буде і їхньою перемогою, тому я вірю, що вони підтримають нас, – підсумував Кулеба.

Варто зазначити, що на початку травня президент України Володимир Зеленський також заявив в одному з інтерв’ю, що кінцевою метою України у війні з РФ є відновлення територіальної цілісності, включно із захопленим у 2014 році півостровом Крим.