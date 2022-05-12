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Факты / Украина / Политика

В Минэкономике объяснили, изменятся ли цены на топливо

Марта Бондаренко, редактор ленты
АЗС

В Украине цены на топливо резко не изменятся, поскольку государство будет продолжать регулировать стоимость. Однако возможны корректировки из-за сложной логистики снабжения.

Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, Украине ежемесячно надо около 100 тыс. тонн бензина и 250 тыс. тонн дизеля и еще 70 тыс. тонн сжиженного газа.

В настоящее время законтрактовано более 72 тыс. тонн бензина и около 253 тыс. тонн дизеля.

— Вчера в Варшаве с польской и румынской сторонами мы проговорили моменты, что будем через Польшу увеличивать транзит с 60 тысяч до 250 тысяч тонн в месяц. Будем как можно скорее выравнивать ситуацию, — подчеркнула Юлия Свириденко.

По словам Юлии Свириденко, дефицит топлива еженедельно будет уменьшаться, поскольку импорт растет с каждым днем. Министр заверила, что каждую неделю правительство будет улучшать логистические пути поставок.

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Украина в 2021 году потребляла 11,7 млн тонн топлива, из которых импортировали 9,6 млн тонн. Теперь топливо будут завозить из США, скандинавских стран и т.д.

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— Логистика из-за войны становится сложнее, комбинированнее, но ресурс есть, — заверила Свириденко.

Она подчеркнула, что цены на горючее регулирует государство по определенным формулам и пока в правительстве ничего не планируют менять, но будет определенная корректировка из-за сложной логистики. Но чиновники хотят, чтобы горючее было доступно для всех украинцев.

— Будем стараться, чтобы ресурс был доступен для всех нуждающихся украинцев, — отметила Свириденко.

По ее словам, важно заключение долгосрочных контрактов – не только частными компаниями, но и государством. Именно так в будущем можно избежать дефицита на рынке.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма заявил, что Украина создает стратегический запас нефтепродуктов.

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Фото: Depositphotos

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