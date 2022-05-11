Украина создает стратегический запас нефтепродуктов, который невозможно будет разбомбить – ОП

Заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма заявил, что в ближайшие дни ситуация с топливом на заправках Украины стабилизируется.

Об этом он сказал во время брифинга 11 мая.

– Ситуация будет улучшаться с каждым днем. Все больше и больше заправок ежедневно будут открываться и продавать топливо, – утверждает Шурма.

Он попросил всех граждан не паниковать и не скупать лишнее топливо, чтобы позволить заправкам создать соответствующие запасы.

– Также будет создан отдельный стратегический запас, который невозможно будет разбомбить и разрушить и который обеспечит стабильность и наличие нефтепродуктов на ближайшие месяцы вперед, – сказал Шурма.

По его словам, враг целенаправленно с первого дня уничтожает всю инфраструктуру обеспечения нефтепродуктами Украины.

– Был разбомблен крупнейший производитель нефтепродуктов, разбомблены десятки нефтебаз и перекрыто Черное море, которое было крупнейшим путем доставки дизеля и бензина, а также остановлены поставки с Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Беларусь, – Ред.). Поэтому сегодня нам приходится фактически с нуля отстраивать инфраструктуру поставок нефтепродуктов через наши западные границы и от западных партнеров, – пояснил Шурма.

По его словам, оказалось, что порты и железнодорожная инфраструктура в Восточной Европе не готовы к переработке нужного Украине количества нефтепродуктов, потому что мы как страна потребляли фактически 1 млн тонн дизеля, бензина и сжиженного газа ежемесячно.

Он уточнил, что в ОП работают над возобновлением цепочек поставки топлива.

– Фактически сегодня импорт увеличен более чем в 5 раз по сравнению с тем, как это было 1,5 месяца назад. На сегодня объемы импорта уже фактически отвечают темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках. Но, безусловно, у каждого гражданина Украины, который увидел дефицит на протяжении последних недель, есть определенный страх того, что завтра бензина не будет. Бензин и дизель будет, – заверил Ростислав Шурма.

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