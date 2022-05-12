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Факти / Україна / Політика

У Мінекономіці пояснили, чи зміняться ціни на пальне

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
АЗС

В Україні ціни на пальне різко не зміняться, адже держава продовжуватиме регулювання вартості. Проте можливі коригування через складну логістику постачання.

Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем’єр, міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, Україна щомісяця потребує близько 100 тис. тонн бензину та 250 тис. тонн дизелю і ще 70 тис. тонн скрапленого газу.

Наразі законтрактовано понад 72 тис. тонн бензину і майже 253 тис. тонн дизелю.

– Вчора у Варшаві з польською та румунською сторонами ми проговорили моменти, що будемо саме через Польщу збільшувати транзит з 60 тисяч до 250 тисяч тонн на місяць. Будемо якомога швидше вирівнювати ситуацію, – наголосила Юлія Свириденко.

За словами Юлії Свириденко, дефіцит пального щотижня буде зменшуватися, адже імпорт зростає з кожним днем. Міністр запевнила, що кожного тижня уряд буде поліпшувати логістичні шляхи.

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Україна у 2021 році споживала 11,7 млн тонн пального, з яких імпортували 9,6 млн тонн. Наразі пальне будуть завозити зі США, скандинавських країн тощо.

Зараз дивляться

– Логістика через війну стає складнішою, комбінованою, але ресурс є, – запевнила Свириденко.

Вона наголосила, що ціни на пальне регулює держава за певними формулами і наразі нічого в уряді не планують змінювати, але буде певне корегування через складну логістику. Але урядовці хочуть, щоб пальне було доступне для усіх українців.

– Намагатимемося, щоб ресурс був доступний для всіх українців, які цього потребують, – зазначила Свириденко.

Свириденко додає, що важливим є укладання довгострокових контрактів – не лише приватними компаніями, а й державою. Саме так у майбутньому можна буде уникнути дефіциту на ринку.

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма заявив, що Україна створює стратегічний запас нафтопродуктів.

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Фото: Depositphotos

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