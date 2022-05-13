Україна ніколи не визнає тимчасово окупований півострів Крим частиною країни-агресора Росії. Як ніколи не погодиться на “автономію” для Донбасу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1. Він нагадав, що Крим до розв’язаної РФ війни та окупації мав автономність у складі України, свій парламент.

За словами Зеленського, в умовах повномасштабної війни Україна була готова обговорювати з РФ відтермінування питання Криму на якийсь час, а не “визнання”.

– Ми ніколи не визнаємо Крим частиною РФ… Ми готові говорити з РФ, що не на часі рішення щодо Криму. Бо йде війна, на часі – людські життя. Давайте відкладемо це питання, якщо воно болюче, ускладнює процес переговорів, якщо питання Криму ускладнює процес зустрічі президентів України та Росії, – зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що наприкінці березня українська делегація в Туреччині запропонувала російській стороні відкласти питання Криму на певний час, проте не назавжди. Тоді член делегації, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк озвучував термін у 15 років, протягом якого могли б відбуватися переговори з РФ щодо статусу півострова.

В інтерв’ю телеканалу Rai 1 Володимир Зеленський озвучив термін у 10 років.

– Пропонували, що давайте підпишемо, що наші держави повинні урегулювати питання Криму упродовж десяти років. Це було б непогано з токи зору дипломатії і зняття з мапи війни цього питання хоча б на деякий час… Ми не почули згоди на це питання, – пояснив президент.

Зеленський також категорично відкинув можливість проголошення “широкої автономії” для тимчасово окупованих територій Донбасу.

Зараз дивляться

– Широка автономія Донбасу? Там нічого не залишилося. Ми постачаємо воду на цю територію, люди хочуть повернути свої домівки. Вони (війська РФ, – Ред.) зруйнували зараз ту частину (Донбасу, – Ред.), яку ми контролювали. Наразі вони (Росія, – Ред.) визнали території Донбасу окремими “республіками”, які не входять до складу України. Вони їх відокремили, – розповів глава держави.

Він уточнив, що РФ використала питання цих псевдореспублік для повномасштабного вторгнення в Україну (як відомо, в Кремлі заявляли про наміри захопити всю територію Донецької та Луганської областей).

– Тобто вони знайшли для себе виправдання своїх нелегітимних кроків… Перед тим як говорити про формати цих територій, не можна було вбити десятки тисяч людей. Вони вбили, зруйнували, і кажуть: Давайте тепер автономію. Ми ніколи не визнаємо їх автономії, – зазначив Зеленський.

Днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував, що Україна оновила цілі у повномасштабній війні з РФ. Тепер перемогою у війні Київ вважатиме не відвід російських військ на позиції до 24 лютого 2022 року, а повне звільнення всіх раніше захоплених Росією українських територій.