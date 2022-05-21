Май, 21 в 17:05

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи министров обороны более 40 стран мира, которая состоится в понедельник, 23 мая, решения о передаче нашему государству современных реактивных систем залпового огня.

Об этом глава государства проинформировал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

– То, что встречи на базе Рамштайн продолжаются, – это уже положительный результат. У нас есть большое ожидание… Мы ожидаем позитива относительно поставок MLRS. У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам – от США до каждого европейского государства – относительно MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию, — подчеркнул Зеленский.

Президент обратился к тем государствам, которые пока колеблются и боятся предоставлять Украине такое вооружение: якобы из-за возможного использования реактивных систем для наступления на территорию РФ.

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Зеленский напомнил, что украинцы сражаются исключительно на своей территории. И украинская армия делает все, чтобы ее освободить.

– И даже если кто-то из стран Европы или мира привык, что Донбасс – это “оккупированная территория РФ”, и уже привыкли к тому, что там раздали российские паспорта, то мы хотели бы сказать, что это не очень хорошие привычки. Это наша территория. И мы идем шаг за шагом и будем идти, чтобы освобождать нашу территорию. Мы просто не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч человек. И поэтому просим нам помочь, – заявил глава государства.

Зеленский также рассказал, что РФ на разных уровнях – от министров обороны до глав МИД разных стран – применяет шантаж, чтобы Украине не передавали MLRS-системы.

– Не надо бояться – нужно объединяться. Объединение – это то, чего боится РФ. Она боится крепкого объединения, что Евросоюз и США будут действовать как один организм. Это очень важно и для нас. Потому что в этом едином организме кулак сегодня – это Украина. Поэтому нам очень нужна ваша предметная помощь, – добавил президент.

Накануне представитель Пентагона Джон Кирби анонсировал второе заседание Контактной группы по обороне Украины, которое состоится в понедельник, 23 мая.

Первая встреча министров обороны 40 стран мира состоялась 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн, которая находится на территории Германии. Поэтому вторую встречу министров уже называют Рамштайн-2. Она состоится в онлайн-формате. А председательствовать на ней будет министр обороны США Ллойд Остин.

Участие в переговорах 23 мая уже подтвердили более 40 стран мира. Перед виртуальной встречей глава Пентагона обсудит с министром обороны Украины Алексеем Резниковым “военные нужды Украины”.

На самой встрече с участием более 40 стран мира Резников предоставит обновленную информацию о ситуации на поле боя и обсудит, что нужно Украине для продвижения вперед. После этого участники встречи обсудят, что еще нужно нашему государству для противодействия войскам РФ.

Стоит отметить, что по итогам первой встречи на базе Рамштайн была создана консультативная группа по вопросам обороны Украины. Она действует на постоянной основе, о чем свидетельствует новый раунд переговоров 23 мая.

Источник: Минобороны США