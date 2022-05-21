Травень, 21 в 17:05

Президент України Володимир Зеленський очікує від зустрічі міністрів оборони понад 40 країн світу, яка відбудеться в понеділок, 23 травня, рішення про передачу нашій державі сучасних реактивних систем залпового вогню.

Про це глава держави поінформував під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.

– Те, що зустрічі на базі Рамштайн продовжуються, – це вже позитивний результат. У нас є велике очікування… Ми очікуємо позитиву щодо постачання MLRS. У мене немає секретів. Ми звертаємося до всіх країн – від США до кожної європейської держави – щодо MLRS-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію, – наголосив Зеленський.

Президент звернувся до тих держав, які досі вагаються та бояться надавати Україні таке озброєння: начебто через можливе використання реактивних систем для наступу на територію РФ.

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Зеленський нагадав, що українці воюють виключно на своїй території. І українська армія робить все, щоб її звільнити.

– І навіть якщо хтось із країн Європи або світу звик, що Донбас – це “окупована територія РФ”, і вже звикли до того, що там роздали російські паспорти, то ми б хотіли сказати, що це не дуже добрі звички. Це наша територія. І ми йдемо крок за кроком і будемо йти, щоб звільняти нашу територію. Ми просто не можемо заплатити ціну в десятки, сотні тисяч людей. І тому просимо нам допомогти, – заявив глава держави.

Зеленський також розповів, що РФ на різних рівнях – від міністрів оборони до голів МЗС різних країн – застосовує шантаж, щоб Україні не передавали MLRS-системи.

– Не треба боятися – треба об‘єднуватися. Об‘єднання – це саме те, чого боїться РФ. Вона боїться міцного об’єднання, що Євросоюз та США будуть діяти як один організм. Це дуже важливо і для нас. Тому що в цьому єдиному організмі кулак сьогодні – це Україна. Тому нам дуже потрібна ваша предметна допомога, – додав президент.

Напередодні речник Пентагону Джон Кірбі анонсував друге засідання Контактної групи з оборони України, яке відбудеться в понеділок, 23 травня.

Перша зустріч міністрів оборони 40 країн світу відбулася 26 квітня на американській авіабазі Рамштайн, що знаходиться на території Німеччини. Тому другу зустріч міністрів уже називають Рамштайн-2. Вона відбудеться в онлайн форматі. А головуватиме на ній міністр оборони США Ллойд Остін.

Участь у переговорах 23 травня вже підтвердили понад 40 країн світу. Перед віртуальною зустріччю очільник Пентагону обговорить із міністром оборони України Олексієм Резніковим “військові потреби України”.

На самій зустрічі за участю понад 40 країн світу Резніков надасть оновлену інформацію про ситуацію на полі бою та обговорить, що потрібно Україні для просування вперед. Після цього учасники зустрічі обговорять, що ще потрібно нашій державі для протидії військам РФ.

Варто зазначити, що за підсумками першої зустрічі на базі Рамштайн було створено консультативну групу з питань оборони України. Вона діє на постійній основі, про що свідчить новий раунд переговорів 23 травня.

Джерело: Міноборони США