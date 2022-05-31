Рада призвала СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла
Верховная Рада обратилась к СНБО с призывом ввести персональные санкции против церковных деятелей Русской православной церкви (РПЦ), системно поддерживающих полномасштабную войну против Украины. Речь идет о восьми лицах, среди которых и патриарх РПЦ Кирилл.
За соответствующий проект постановления №7332 в целом проголосовали 292 нардепа.
Нардепы поддержали санкции и призвали СНБО ввести их против:
• 16-го патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Владимира Гундяева);
• руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополита Волоколамского Иллариона (Григория Алфеева, по фамилии отца – Дашевского);
• заместителя руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ, протоиерея Николая Балашова (Николай Балашов);
• митрополита Псковского и Пороховского РПЦ Тихона (Георгия Шевкунова), известного как духовник президента РФ Владимира Путина и лицо, приближенное к российским спецслужбам;
• архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского РПЦ Питирима (Павла Волочкова);
• протоиерея РПЦ, писателя, проповедника и педагога Артемия Владимирова;
• протоиерея РПЦ, проповедника, телеведущего Андрея Ткачева;
• российского православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ Алексея Осипова.
Следует отметить, что в начальной редакции постановления предлагалось ввести санкции против четырех человек. Однако сегодня комитет ВР по вопросам национальной безопасности расширил список и добавил в него еще четырех деятелей РПЦ.
Как отмечается в пояснительной записке, эти лица системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют полномасштабное военное вторжение и геноцид украинцев войсками РФ.
Санкции против деятелей РПЦ предлагается ввести на десять лет.
Предлагаемые для рассмотрения СНБО ограничительные меры предусматривают:
• блокировку активов;
• ограничение торговых операций;
• частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины;
• предотвращение выведения капиталов за пределы нашей страны;
• приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
• аннулирование или остановку действия спецразрешений на пользование недрами;
• запрет на участие в приватизации, аренде госимущества;
• запрет на использование радиочастотного ресурса Украины;
• ограничение или прекращение использования электронных коммуникационных сетей;
• прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из другого государства или вывоз из Украины валютных ценностей, ограничение выдачи наличных по платежным карточкам;
• прекращение действия торговых соглашений;
• запрет на передачу прав на объекты интеллектуальной собственности;
• прекращение научного сотрудничества, культурных обменов;
• отказ в предоставлении и отмену виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд в Украину;
• аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по заключению договоров;
• запрет на приобретение земельных участков;
• лишение госнаград Украины.
Как отмечается в пояснительной записке, уже собрано много фактов преступной деятельности представителей РПЦ.
Так, патриарх Кирилл неоднократно высказывался в поддержку так называемой “спецоперации” РФ на территории Украины, то есть поддержал полномасштабную войну против нашего государства. Он благословлял вооруженные силы РФ на агрессию против Украины, распространял лживые тезисы российской пропаганды, а после зверств оккупантов и геноцида в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах Киевской области выступил с речью, призывая россиян становиться в ряды армии.
В пояснительной записке отмечается, что митрополит Илларион и протоиерей Балашов продвигают идеологию “русского мира” и руководят “украинским направлением” активности РПЦ.
А митрополит Тихон вместе с патриархом Кириллом является одним из главных разработчиков концепции “русского мира”, ставшей идеологической основой войны РФ против Украины. Эта концепция отрицает существование украинского народа как отдельной нации.
В начале мая сообщалось, что Европейский Союз планирует ввести санкции против главы РПЦ патриарха Кирилла.
Источник: Ярослав Железняк