Май, 31 в 15:27

Верховная Рада обратилась к СНБО с призывом ввести персональные санкции против церковных деятелей Русской православной церкви (РПЦ), системно поддерживающих полномасштабную войну против Украины. Речь идет о восьми лицах, среди которых и патриарх РПЦ Кирилл.

За соответствующий проект постановления №7332 в целом проголосовали 292 нардепа.

Нардепы поддержали санкции и призвали СНБО ввести их против:

Сейчас смотрят

• 16-го патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Владимира Гундяева);

• руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополита Волоколамского Иллариона (Григория Алфеева, по фамилии отца – Дашевского);

• заместителя руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ, протоиерея Николая Балашова (Николай Балашов);

• митрополита Псковского и Пороховского РПЦ Тихона (Георгия Шевкунова), известного как духовник президента РФ Владимира Путина и лицо, приближенное к российским спецслужбам;

• архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского РПЦ Питирима (Павла Волочкова);

• протоиерея РПЦ, писателя, проповедника и педагога Артемия Владимирова;

• протоиерея РПЦ, проповедника, телеведущего Андрея Ткачева;

• российского православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ Алексея Осипова.

Следует отметить, что в начальной редакции постановления предлагалось ввести санкции против четырех человек. Однако сегодня комитет ВР по вопросам национальной безопасности расширил список и добавил в него еще четырех деятелей РПЦ.

Как отмечается в пояснительной записке, эти лица системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют полномасштабное военное вторжение и геноцид украинцев войсками РФ.

Санкции против деятелей РПЦ предлагается ввести на десять лет.

Предлагаемые для рассмотрения СНБО ограничительные меры предусматривают:

• блокировку активов;

• ограничение торговых операций;

• частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины;

• предотвращение выведения капиталов за пределы нашей страны;

• приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

• аннулирование или остановку действия спецразрешений на пользование недрами;

• запрет на участие в приватизации, аренде госимущества;

• запрет на использование радиочастотного ресурса Украины;

• ограничение или прекращение использования электронных коммуникационных сетей;

• прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из другого государства или вывоз из Украины валютных ценностей, ограничение выдачи наличных по платежным карточкам;

• прекращение действия торговых соглашений;

• запрет на передачу прав на объекты интеллектуальной собственности;

• прекращение научного сотрудничества, культурных обменов;

• отказ в предоставлении и отмену виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд в Украину;

• аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по заключению договоров;

• запрет на приобретение земельных участков;

• лишение госнаград Украины.

Как отмечается в пояснительной записке, уже собрано много фактов преступной деятельности представителей РПЦ.

Так, патриарх Кирилл неоднократно высказывался в поддержку так называемой “спецоперации” РФ на территории Украины, то есть поддержал полномасштабную войну против нашего государства. Он благословлял вооруженные силы РФ на агрессию против Украины, распространял лживые тезисы российской пропаганды, а после зверств оккупантов и геноцида в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах Киевской области выступил с речью, призывая россиян становиться в ряды армии.

В пояснительной записке отмечается, что митрополит Илларион и протоиерей Балашов продвигают идеологию “русского мира” и руководят “украинским направлением” активности РПЦ.

А митрополит Тихон вместе с патриархом Кириллом является одним из главных разработчиков концепции “русского мира”, ставшей идеологической основой войны РФ против Украины. Эта концепция отрицает существование украинского народа как отдельной нации.

В начале мая сообщалось, что Европейский Союз планирует ввести санкции против главы РПЦ патриарха Кирилла.

Источник: Ярослав Железняк