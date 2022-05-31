Травень, 31 в 15:27

Верховна Рада звернулася до РНБО із закликом запровадити персональні санкції проти церковних діячів Російської православної церкви (РПЦ), які системно підтримують повномасштабну війну проти України. Йдеться про вісім осіб, серед яких і патріарх РПЦ Кирило.

За відповідний проєкт постанови №7332 у цілому проголосували 292 нардепи.

Нардепи підтримали санкції та закликали РНБО запровадити їх проти:

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• 16-го патріарха Московського і всієї Русі Кирила (Володимира Гундяєва);

• керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ, митрополита Волоколамського Іларіона (Григорія Алфєєва, за прізвищем батька – Дашевського);

• заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ, протоієрея Миколи Балашова (Микола Балашов);

• митрополита Псковського і Пороховського РПЦ Тихона (Георгія Шевкунова), відомого як духівник президента РФ Володимира Путіна та особа, наближена до російських спецслужб;

• архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського РПЦ Питирима (Павла Волочкова);

• протоієрея РПЦ, письменника, проповідника та педагога Артемія Владимирова;

• протоієрея РПЦ, проповідника, телеведучого Андрія Ткачова;

• російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії РПЦ Олексія Осипова.

Варто зазначити, що в початковій редакції постанови пропонувалося запровадити санкції проти чотирьох осіб. Однак сьогодні комітет ВР з питань нацбезпеки розширив список і додав у нього ще чотирьох діячів РПЦ.

Як зазначається в пояснювальній записці, вказані особи системно й активно підтримують війну проти України, легітимізують повномасштабне військове вторгнення та геноцид українців військами РФ.

Санкції проти діячів РПЦ пропонується запровадити на десять років.

Запропоновані для розгляду РНБО обмежувальні заходи передбачають:

• блокування активів;

• обмеження торговельних операцій;

• часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;

• запобігання виведенню капіталів за межі нашої країни;

• зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

• анулювання або зупинення дії спецдозволів на користування надрами;

• заборону участі у приватизації, оренді держмайна;

• заборону на користування радіочастотним ресурсом України;

• обмеження або припинення використання електронних комунікаційних мереж;

• припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іншої держави чи вивезення з України валютних цінностей, обмеження видачі готівки за платіжними картками;

• припинення дії торговельних угод;

• заборону на передання прав на об’єкти інтелектуальної власності;

• припинення наукового співробітництва, культурних обмінів;

• відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон на в’їзд в Україну;

• анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів щодо укладання договорів;

• заборону на придбання земельних ділянок;

• позбавлення держнагород України.

Як наголошується в пояснювальній записці, зібрано вже багато фактів злочинної діяльності представників РПЦ.

Так, патріарх Кирило неодноразово висловлювався на підтримку так званої “спецоперації” РФ на території України, тобто підтримав повномасштабну війну проти нашої держави. Він благословляв збройні сили РФ на агресію проти України, поширював брехливі тези російської пропаганди, а після звірств окупантів і геноциду в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах Київської області виступив із промовою, закликаючи росіян ставати до лав армії та вбивати українців.

У пояснювальній записці також зазначається, що митрополит Іларіон та протоієрей Балашов просувають ідеологію “руского міра” та керують “українським напрямом” активності РПЦ.

А митрополит Тихон разом із патріархом Кирилом є одним із головних розробників концепції “руского міра”, яка стала ідеологічним підґрунтям війни РФ проти України. Ця концепція заперечує існування українського народу як окремої нації.

На початку травня повідомлялося, що Європейський Союз планує запровадити санкції проти глави РПЦ патріарха Кирила.

Джерело: Ярослав Железняк