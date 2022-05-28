Полный отрыв от Кремля решают не иерархи УПЦ МП, а ВСУ на фронте – эксперт

27 апреля Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о якобы полной независимости от Российской православной церкви и осудила российского патриарха Кирилла.

Хотя еще две недели назад риторика УПЦ МП была совсем другой — ее представители одной из причин войны называли Православную церковь Украины.

Директор Центра европейских гуманитарных исследований Киево-Могилянской академии Константин Сигов такой шаг объясняет тем, что зависимость от российской церкви очень вредила УПЦ МП. Кроме того, было реальное давление общества и активного меньшинства священников (более 400). Поэтому изменения были необходимы.

— Но призыв к осуждению патриарха Кирилла еще впереди, поскольку пока высказано только несогласие с его позицией. Потому это только начало пути. Изменения должны произойти. Но вопрос в том, насколько задекларированная независимость от Кремля будет реальной. Откровенно говоря, полный отрыв от Кремля решают не иерархи УПЦ МП, а Вооруженные силы Украины на фронте. Но произошедшее может помочь многим уже сегодня прекратить везде вспоминать Кирилла. Ведь раньше две трети епархии УПЦ МП упоминали его в молитвах, – объяснил Константин Сигов.

Он также подчеркнул, что институциональная зависимость УПЦ МП может завершиться, но главное – дух, в котором это будет толковаться. Должна измениться ментальная зависимость, но для этого нужны мощные независимые институты.

Напомним, 27 мая поместный собор Украинской православной церкви принял решение об объявлении самостоятельности и полного и окончательного отсоединения от Российской православной церкви (РПЦ).

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