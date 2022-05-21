Май, 21 в 18:00

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны альтернативы статусу кандидата на членство в Евросоюзе. И если ЕС не предоставит этот статус нашему государству, это будет очередным компромиссом Европы со страной-агрессором Россией.

Об этом глава государства проинформировал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

Зеленский напомнил, что Украина вынуждена постоянно бороться.

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– Я не знаю, позитивно это или нет. Вопрос цены: суверенитет, наша независимость, наша земля, кто первый в очереди за вакцинами, кто последний, война с Россией и членство в ЕС. Много таких вызовов и много битв, – рассказал он.

Президент отметил, что Украина уже продемонстрировала, что способна сражаться. И статус государства-кандидата на членство в ЕС станет важным сигналом для украинцев, которые сейчас отстаивают свою страну и европейские ценности.

– И именно поэтому я считаю, что если не будет объединенной поддержки Украины относительно членства в ЕС, то это и есть ответ на вопрос, какие ценности мы защищаем: европейские или чисто свои, — добавил глава государства.

Он призвал не сравнивать путь Украины к членству в Евросоюзе с тем путем, который проходили другие государства. Ведь наша страна идет в ЕС в условиях полномасштабной войны.

– Считаю, что некорректно нас сравнивать сегодня со странами, которые прошли мирный путь кандидатства. Мы проходим его через войну за свободу и независимость и за эти европейские ценности. И теряем не только время. Мы теряем более дорогое – людей, – напомнил президент.

Зеленский поблагодарил те страны, которые будут поддерживать предоставление Украине статуса кандидата. Глава государства также подробно объяснил, почему наше государство не устроит какая-либо альтернатива членству в ЕС.

– Почему Украине сегодня не нужна альтернатива? Нам не нужны те или иные возможности или технические возможности по доступу к определенным финансам. Это важно для экономики Украины, но нам не нужны альтернативы кандидатству в ЕС. Нам не нужны эти компромиссы. Потому что это не компромиссы Европы с Украиной. Это будет еще один компромисс Европы с РФ. Я совершенно в этом уверен. Это дипломатическое, политическое влияние и давление российских чиновников, бюрократов, лоббистов на решение той или иной страны Европы: поддерживать Украину или нет. Это опять-таки компромиссы с Россией, – подчеркнул Зеленский.

Он призвал вспомнить, к чему привели подобные компромиссы с Москвой за последние годы.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта, в свою очередь, заверил, что его страна будет оказывать Украине всю возможную помощь на пути к членству в Евросоюзе.

Он уточнил, что в июне ожидается отчет Европейской комиссии по украинским перспективам в ЕС.

Кошта проинформировал, что на начало июня планируется визит технической группы из Украины в Португалию. Она будет заниматься деталями поддержки нашего государства на пути в ЕС.

– Даже в столь сложных военных условиях мы видим, как успешно работает украинский народ и украинское правительство. Поэтому, конечно, будет делаться все для того, чтобы были необходимые решения в конце июня, — добавил Кошта.