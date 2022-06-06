Червень, 06 в 18:39

Україна зараз не розглядає якоїсь альтернативи вступу до Європейського Союзу. Зокрема, не можуть бути альтернативою можливі домовленості із Великою Британією щодо оборонного союзу.

Про це поінформував президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої зустрічі з журналістами.

– Альтернативи нашому членству в ЄС, нашому кандидатству в члени ЄС немає. І нам її не пропонував ніхто. А якби запропонували, ми не погодилися б, – наголосив президент.

Зеленський пояснив, що переговори з Британією про оборонний союз – це один із кроків для надання Україні гарантій безпеки. Водночас це не може розглядатися як альтернатива членству в ЄС.

Зараз дивляться

– Розмови з Великою Британією про оборонний союз відбуваються у рамках загального процесу щодо надання Україні гарантій безпеки, – зазначив Зеленський.

Нещодавно західні ЗМІ оприлюднили інформацію, що прем’єр Великої Британії Борис Джонсон запропонував Володимиру Зеленському створити союз проти Росії. Йдеться про об’єднання держав, які не поділяють політику Брюсселя та дії Німеччини щодо РФ. Як стверджували ЗМІ, в моделі союзу, яку запропонував Джонсон, головуватиме Британія, а входитимуть туди, крім України, Польща, Естонія, Латвія та Литва.