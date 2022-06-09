Нардеп Ковалев поселил оккупантов в санатории и поставляет продукты в Крым – ГБР

Июнь, 08 в 21:12

Генпрокурор по материалам Государственного бюро расследований еще в апреле открыл производство (коллаборационная деятельность) в отношении народного депутата Алексея Ковалева, которого исключили из фракции Слуга народа из-за подозрений в его сотрудничестве с российскими оккупантами в Херсонской области.

Оперативники ГБР установили, что нардеп сотрудничает с российским оккупационным режимом, а подконтрольные ему предприятия поставляют продукты в Крым с последующей реализацией на территории РФ.

При этом с полуострова он завозит на Херсонщину горюче-смазочные материалы.

Сейчас смотрят

Кроме того, Ковалев обеспечил российских военных жильем, разместив их в помещениях подконтрольного ему санатория в Голой Пристани.

А сегодня, 8 июня, нардеп в соцсети подтвердил, что сотрудничает с оккупантами и считает, что Россия в Херсонской области надолго.

Генеральный прокурор в апреле 2022 года возбудил уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного частью четвертой ч. 4 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

Сегодня бывшие коллеги Алексея Ковалева по фракции Слуга народа предложили Верховной Раде лишить его дупататского мандата из-за предательства избирателей и Украины.

Фото: Олексій Ковальов