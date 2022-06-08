Генпрокурор за матеріалами Державного бюро розслідувань ще у квітні відкрив провадження (колабораційна діяльність) щодо народного депутата Олексія Ковальова, якого виключили з фракції Слуга народу через підозри щодо його співпраці з російськими окупантами на Херсонщині.

Оперативники ДБР встановили, що нардеп співпрацює з російським окупаційним режимом, а підконтрольні йому підприємства постачають продукти до Криму з подальшою реалізацією на території РФ.

Водночас з півострова він завозить на Херсонщину паливно-мастильні матеріали.

Окрім того, Ковальов забезпечив російських військових житлом, розмістивши їх у приміщеннях підконтрольного йому санаторію у Голій Пристані.

А сьогодні, 8 червня, нардеп у соцмережі підтвердив, що співпрацює з окупантами, і вважає, що Росія на Херсонщині надовго.

Генеральний прокурор у квітні 2022 року порушив кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною четвертою ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

Сьогодні колишні колеги Олексія Ковальова по фракції Слуга народу запропонували Верховній Раді позбавити його депутатського мандата через зраду виборців та України.

Олексій Ковальов

ФотоОлексій Ковальов

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВерховна Рада IX скликанняДБРНародний депутатРосійська агресіяСлуга народуХерсонська область
