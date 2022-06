Корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк заявил, что Европейская комиссия уже провела дебаты по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на получение статусов кандидатов в члены Европейского Союза.

Об этом Йозвяк в понедельник, 13 июня, написал у себя в Twitter.

По его информации, окончательное решение примут в пятницу, 17 июня, а вердикт будет публично вынесен странами-членами Европейского Союза на следующей неделе.

European Commission today had an orientation debate on the membership application of #Ukraine, #Moldova and #Georgia today. looks like candidate status with conditions for ???????????????? but still question marks about ????????. decision on Fri & member states to give final verdict nxt week

