Июнь, 20 в 12:48

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии Оппозиционная платформа – За життя (ОПЗЖ).

Об этом сообщают в Минюсте.

Следовательно, все имущество, средства и другие активы этой партии по решению суда должны перейти в собственность государства. Это касается и областных, городских и районных организаций ОПЗЖ, а также первичных организаций и других структурных образований.

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