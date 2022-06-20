Суд запретил деятельность партии ОПЗЖ
Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии Оппозиционная платформа – За життя (ОПЗЖ).
Об этом сообщают в Минюсте.
Следовательно, все имущество, средства и другие активы этой партии по решению суда должны перейти в собственность государства. Это касается и областных, городских и районных организаций ОПЗЖ, а также первичных организаций и других структурных образований.
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Поэтому сегодня суды первой инстанции хвалили решение о запрете 10 пророссийских политических партий и тех, чья деятельность направлена на подрыв суверенитета Украины:
- Опоблок;
- Социалисты;
- Наши;
- Держава;
- Блок Владимира Сальдо;
- партия Справедливого развития;
- Социалистическая партия Украины;
- Левая оппозиция;
- Партия Шария;
- ОПЗЖ.