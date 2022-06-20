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Факты / Украина / Политика

Суд запретил деятельность партии ОПЗЖ

Марта Бондаренко, редактор ленты
ОПЗЖ - партія

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии Оппозиционная платформа – За життя (ОПЗЖ).

Об этом сообщают в Минюсте.

Следовательно, все имущество, средства и другие активы этой партии по решению суда должны перейти в собственность государства. Это касается и областных, городских и районных организаций ОПЗЖ, а также первичных организаций и других структурных образований.

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Поэтому сегодня суды первой инстанции хвалили решение о запрете 10 пророссийских политических партий и тех, чья деятельность направлена ​​на подрыв суверенитета Украины:

  • Опоблок;
  • Социалисты;
  • Наши;
  • Держава;
  • Блок Владимира Сальдо;
  • партия Справедливого развития;
  • Социалистическая партия Украины;
  • Левая оппозиция;
  • Партия Шария;
  • ОПЗЖ.

Источник: Минюст
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