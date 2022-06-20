Суд заборонив діяльність партії ОПЗЖ
Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії Опозиційна платформа – За життя (ОПЗЖ).
Про це повідомляють у Мін’юсті.
Відтак, все майно, кошти та інші активи цієї партії, за рішенням суду, мають перейти у власність держави. Це стосується й обласних, міських і районних організацій ОПЗЖ, а також первинних осередків та інших структурних утворень.
Відтак на сьогодні суди першої інстанції ухвалили рішення про заборону 10 проросійських політичних партій та тих, чия діяльність спрямована на підрив суверенітету України:
- Опоблок;
- Соціалісти;
- Наші;
- Держава;
- Блок Володимира Сальдо;
- партія Справедливого розвитку;
- Соціалістична партія України;
- Ліва опозиція;
- Партія Шарія;
- ОПЗЖ.
16 червня Восьмий апеляційний суд Львова ухвалив рішення, яким заборонив діяльність Партії Шарія. Це вже друга спроба заборонити Партію Шарія в Україні. Вперше Служба безпеки намагалася домогтися цього в Окружному адміністративному суді Києва рік тому.
8 червня стало відомо, що Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії Опозиційний блок.
Фото: ОПЗЖ