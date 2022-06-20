Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії Опозиційна платформа – За життя (ОПЗЖ).

Про це повідомляють у Мін’юсті.

Відтак, все майно, кошти та інші активи цієї партії, за рішенням суду, мають перейти у власність держави. Це стосується й обласних, міських і районних організацій ОПЗЖ, а також первинних осередків та інших структурних утворень.

Зараз дивляться

Відтак на сьогодні суди першої інстанції ухвалили рішення про заборону 10 проросійських політичних партій та тих, чия діяльність спрямована на підрив суверенітету України:

Опоблок;

Соціалісти;

Наші;

Держава;

Блок Володимира Сальдо;

партія Справедливого розвитку;

Соціалістична партія України;

Ліва опозиція;

Партія Шарія;

ОПЗЖ.

16 червня Восьмий апеляційний суд Львова ухвалив рішення, яким заборонив діяльність Партії Шарія. Це вже друга спроба заборонити Партію Шарія в Україні. Вперше Служба безпеки намагалася домогтися цього в Окружному адміністративному суді Києва рік тому.

8 червня стало відомо, що Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії Опозиційний блок.

Фото: ОПЗЖ

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