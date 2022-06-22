Нардепа-предателя Ковалева подорвали на Херсонщине – Буданов

Июнь, 22 в 20:39

Обновлено в 20.39. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил подрыв автомобиля нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева, но о его состоянии пока ничего неизвестно.

– Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем, – сказал он в эфире телемарафона.

18.17. О возможной гибели бывшего нардепа от Слуги народа Алексея Ковалева, открыто поддерживавшего РФ, 22 июня сообщил Евгений Шевченко, известный как “агент НАБУ”. По его данным, это могло произойти в результате подрыва автомобиля в Херсоне.

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В правоохранительных органах официально не комментируют эту информацию, однако источник Радио Свобода в полиции сообщил, что это фейк.

Бывшие коллеги Ковалева из Слуги народа также не могут ни подтвердить, ни опровергнуть его смерть, поскольку фракция не поддерживает с ним никаких контактов с начала широкомасштабной войны.

Алексей Ковалев избран нардепом в 2019-ом как мажоритарщик на одном из округов Херсонской области. Входил во фракцию Слуга народа, однако 28 апреля его исключили из-за его предательства Украины.

8 июня депутат в соцсети подтвердил, что сотрудничает с оккупантами, и заявил, что Россия в Херсонской области надолго.

В тот же день фракция Слуга народа предложила Верховной Раде лишить его депутатского мандата.

Фото: Олексій Ковальов