Нардепа-зрадника Ковальова підірвали на Херсонщині – ЗМІ

Червень, 22 в 18:17

Про можливу загибель колишнього нардепа від Слуги народу Олексія Ковальова, який відкрито підтримував РФ, 22 червня повідомив Євген Шевченко, відомий як “агент НАБУ”. За його даними, це могло статися внаслідок підриву авто у Херсоні.

У правоохоронних органах офіційно не коментують цю інформацію, проте джерело Радіо Свобода в поліції повідомило, що це фейк.

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Колишні колеги Ковальова зі Слуги народу також не можуть ані підтвердити, ані спростувати його смерть, оскільки фракція не підтримує з ним жодних контактів ще від початку широкомасштабної війни.

Олексій Ковальов обраний нардепом у 2019-му як мажоритарник на одному із округів Херсонської області. Входив до фракції Слуга народу, проте 28 квітня його виключили через зраду України.

8 червня депутат у соцмережі підтвердив, що співпрацює з окупантами, і заявив, що Росія на Херсонщині надовго.

Того ж дня фракція Слуга народу запропонувала Верховній Раді позбавити його депутатського мандата.

Фото: Олексій Ковальов