Июнь, 24 в 16:11

В Европейском Союзе уже работают над планом послевоенного восстановления Украины. Инвестиции в восстановление будут связаны с реализацией реформ в нашем государстве.

Об этом проинформировала в эфире телемарафона глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что Еврокомиссия предложила создать единую платформу для восстановления Украины, которая объединила бы инициативы и финансовую поддержку от США, МВФ, Всемирного банка, G20 и отдельных государств.

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– Мы должны отстроить Украину. Мы, как Еврокомиссия, предложили создать платформу, потому что существует много инициатив, много тех, кто хочет помочь. Но все это необходимо организовать. Платформа должна быть украинская, но созвана Еврокомиссией, чтобы мы могли помогать определять общее направление движения. Чтобы инвесторы четко понимали, в чем состоит план, в который мы вкладываем средства, – отметила фон дер Ляйен.

Она объяснила, что работа над созданием этой платформы должна происходить уже сейчас, во время развязанной РФ полномасштабной войны.

– Восстановление должно начаться как можно скорее, как только мы будем готовы. Сейчас мы помогаем деньгами, но восстановление – это длинный проект. Для меня крайне важно, чтобы мы правильно назначили ответственных за него, чтобы каждый понимал, в чем суть плана восстановления Украины, — заявила глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что создание платформы по восстановлению Украины будет первым шагом. Этот план должен быть убедительным для международных финансовых организаций и стран мира, чтобы они были готовы вкладывать в него средства.

Еще одним важным моментом является то, что инвестиции хотят привязать к реформам в Украине.

– Первый шаг – это создание совместной платформы, чтобы у нас был конкретный, надежный план восстановления. Этот план должен убедить мир, международные финансовые институты, такие как МВФ, Всемирный банк, Организацию экономического сотрудничества и развития, наших друзей, например США, сам Евросоюз. Их всех этот план должен убедить. Вот почему работать над ним следует начинать уже сейчас, и мы уже работаем. А второе, что важно: мы связываем инвестиции с необходимыми реформами. Поощрение очень мощное, оно прокладывает для вас путь в Евросоюз, — подчеркнул глава Еврокомиссии.

Как известно, в апреле президент Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны.

Как объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль, план восстановления Украины после полномасштабной войны с РФ предусматривает три этапа. Первый предполагает оперативное восстановление инфраструктуры еще в ходе боевых действий. На втором будут проводить детальную инвентаризацию убытков, составление проектно-сметных документов, согласование инвестиций с партнерами. А третий этап предполагает полное восстановление Украины со структурными изменениями.