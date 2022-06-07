Июнь, 07 в 17:51

В Украине была разработана первая часть справочника по восстановлению городов. В нем собраны типовые элементы профилей улиц для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта и автомобилей. Также в справочнике описаны объекты, которые размещены на улицах.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

– Около месяца назад я анонсировал разработку справочника по восстановлению городов. Украинские архитекторы, планировщики, исследователи, дизайнеры и инженеры предложили на волонтерской основе разработать справочник, где будут собраны лучшие мировые примеры качественных общественных пространств и описаны правила их создания. На сегодняшний день уже готова первая часть справочника, — сказал он.

Сейчас смотрят

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что восстановление Украины после войны предусматривает три этапа.

Первый из них – мгновенное восстановление там, где это уже сейчас возможно сделать. Это касается неразрушенных домов, где можно отремонтировать крыши, поставить окна. На это из бюджета выделено 1,5 млрд. грн.

Второй этап состоится немедленно после завершения боевых действий. А третий этап подразумевает большое восстановление страны по параметрам и стандартам ЕС.