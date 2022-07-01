Мощный и многофункциональный: на что способен украинский ОТРК Гром-2
Во время ракетного обстрела Одессы, 26 июня 2022 года, ОК Юг сообщили, что подразделения ПВО не применялись, с ракетами справился украинский оперативно-тактический ракетный комплекс Гром.
Какие технические характеристики имеет ОТРК Гром-2 и какая дальность поражения комплекса — узнавали Факты ICTV.
Что такое Гром-2
Это украинский многофункциональный ракетный комплекс, который может применять оперативно-тактические, зенитные и противокорабельные ракеты. Он является разработкой конструкторского бюро Южное.
Комплекс начал разрабатывается еще в 2013 году на базе предыдущих проектов Борисфен и БФРК Сапсан.
Недавнее применение Грома-2 в Одессе считается первым упоминанием об использовании этого ракетного комплекса. До этого, Гром-2 был в разработке.
На самом деле, о создании собственного ОТРК в Украине говорили давно, еще в 2006 году. В 2007 году КБ Южное стало главным разработчиком отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса Сапсан.
Однако в 2013 году Украина вообще отказалась от этого проекта. С началом войны в 2014 году, вновь заговорили о необходимости собственного современного неядерного ракетного щита.
В 2016 году госпредприятие Павлоградский химзавод вместе с КБ Южное начали работать над разработкой нового ОТРК Гром.
Гендиректор ПХЗ Леонид Шиман тогда отметил, что Гром является преемником проекта Сапсан. Работа над Громом-2 началась почти сразу после закрытия Сапсана, причем госфинансирование на новую разработку не поступало.
Кроме того, новой разработкой заинтересовались иностранные заказчики. Им оказалась Саудовская Аравия, которая выделила около $40 млн на создание ОТРК Гром-2.
Технические характеристики ОТРК Гром-2
Характеристики грома были обнародованы в 2016 году.
Радиус действия комплекса заявлен в 280 км, однако может увеличиваться до версии с радиусом действия до 500 км. Комплекс предназначен для создания щита неядерного сдерживания агрессора.
Ракета, планируемая для использования с ОТРК Гром, разработаны с универсальными характеристиками. Она может поражать как наземные, так и морские малоподвижные или стационарные цели.
Расчетная площадь поражения ракеты при использовании осколочно-фугасного — более 10 000 м2, а кассетного заряда — 2-3 га. Масса ракеты длиной 7,2 м составляет почти 3 т.
Самоходная пусковая установка (ТМ СПУ) укомплектована двумя контейнерами для ракет класса земля-земля.
По данным Украинского милитарного портала, Гром-2 имеет следующие характеристики:
- минимальная дальность — 50 км;
- дальность экспортного варианта — 280 км;
- для ВСУ — до 500 км.
ОТРК Гром-2 может поразить одиночные и групповые стационарные цели. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг.
Боевая часть может быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу.
Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными и другими.).
Интересно, что полет ракеты Грома-2 может происходить не только по баллистической прогнозируемой траектории, но и по аеробаллистической.
То есть ракеты способны совершать непредсказуемые прыжки, уклоняясь от противоракет противника.
Таким образом, ракеты ОТРК Гром-2 могут уклоняться от ПВО противника любой сложности. Кстати, подобные свойства имеют и ракеты ОТРК Искандер.
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