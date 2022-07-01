Июль, 01 в 14:00

Во время ракетного обстрела Одессы, 26 июня 2022 года, ОК Юг сообщили, что подразделения ПВО не применялись, с ракетами справился украинский оперативно-тактический ракетный комплекс Гром.

Какие технические характеристики имеет ОТРК Гром-2 и какая дальность поражения комплекса — узнавали Факты ICTV.

Что такое Гром-2

Это украинский многофункциональный ракетный комплекс, который может применять оперативно-тактические, зенитные и противокорабельные ракеты. Он является разработкой конструкторского бюро Южное.

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Комплекс начал разрабатывается еще в 2013 году на базе предыдущих проектов Борисфен и БФРК Сапсан.

Недавнее применение Грома-2 в Одессе считается первым упоминанием об использовании этого ракетного комплекса. До этого, Гром-2 был в разработке.

На самом деле, о создании собственного ОТРК в Украине говорили давно, еще в 2006 году. В 2007 году КБ Южное стало главным разработчиком отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса Сапсан.

Однако в 2013 году Украина вообще отказалась от этого проекта. С началом войны в 2014 году, вновь заговорили о необходимости собственного современного неядерного ракетного щита.

В 2016 году госпредприятие Павлоградский химзавод вместе с КБ Южное начали работать над разработкой нового ОТРК Гром.

Гендиректор ПХЗ Леонид Шиман тогда отметил, что Гром является преемником проекта Сапсан. Работа над Громом-2 началась почти сразу после закрытия Сапсана, причем госфинансирование на новую разработку не поступало.

Кроме того, новой разработкой заинтересовались иностранные заказчики. Им оказалась Саудовская Аравия, которая выделила около $40 млн на создание ОТРК Гром-2.

Технические характеристики ОТРК Гром-2

Характеристики грома были обнародованы в 2016 году.

Радиус действия комплекса заявлен в 280 км, однако может увеличиваться до версии с радиусом действия до 500 км. Комплекс предназначен для создания щита неядерного сдерживания агрессора.

Ракета, планируемая для использования с ОТРК Гром, разработаны с универсальными характеристиками. Она может поражать как наземные, так и морские малоподвижные или стационарные цели.

Расчетная площадь поражения ракеты при использовании осколочно-фугасного — более 10 000 м2, а кассетного заряда — 2-3 га. Масса ракеты длиной 7,2 м составляет почти 3 т.

Самоходная пусковая установка (ТМ СПУ) укомплектована двумя контейнерами для ракет класса земля-земля.

По данным Украинского милитарного портала, Гром-2 имеет следующие характеристики:

минимальная дальность — 50 км ;

; дальность экспортного варианта — 280 км ;

; для ВСУ — до 500 км.

ОТРК Гром-2 может поразить одиночные и групповые стационарные цели. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг.

Боевая часть может быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу.

Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными и другими.).

Интересно, что полет ракеты Грома-2 может происходить не только по баллистической прогнозируемой траектории, но и по аеробаллистической.

То есть ракеты способны совершать непредсказуемые прыжки, уклоняясь от противоракет противника.

Таким образом, ракеты ОТРК Гром-2 могут уклоняться от ПВО противника любой сложности. Кстати, подобные свойства имеют и ракеты ОТРК Искандер.

Фото: Википедия