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Факты / Украина

Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер

Марта Бондаренко, редактор ленты
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Фото: Dreamstime

Ночью 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Враг выпустил более 50 ракет – воздушного, морского и наземного базирования.

Более того, армия РФ возобновила применение против Украины оперативно-тактических комплексов Искандер с территории Беларуси. Факты ICTV собрали информацию об этих тяжелых ракетных комплексах Искандер.

Искандер

ОТРК Искандер — это семейство комплексов: Искандер, Искандер-М, Искандер-К, Искандер-Э. Они являются разработкой Конструкторского бюро машиностроения в городе Коломне Московской области.

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Первый Искандер представили в августе 1999 года. Его основное назначение — уничтожение систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) противника, а также важных объектов (мосты, склады) на расстоянии до 500 км.

В комплексах используются сверхманевренные баллистические ракеты со стелс-технологиями, а также ложными мишенями с целью обхода систем ПРО.

Стоит отметить, что масса ракеты — 3,8 тонны, а боевой части — 480 кг, длина ракеты 7,2 м, а диаметр 920 мм. Максимальная высота траектории — 50 км. Минимальная дальность поражения — 50 км.

На вооружении армии РФ стоит Искандер-М — комплекс с двумя квазибаллистическими ракетами 9М723.

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Ранее издание The New York Times писало со ссылкой на американскую разведку, что баллистические ракеты комплексов Искандер-М, которые Россия выпустила по территории Украины, имеют приманки, способные обманывать радары противовоздушной обороны и ракеты теплового поиска.

Так, каждое из устройств имеет примерно 30 см длины, форму цилиндра белого цвета с оранжевым хвостом.

Обманка напичкана электроникой, выдает радиосигналы, способные заглушить радар противника, которые пытаются найти Искандер-М. Также приманка содержит источник тепла для привлечения входящих ракет.

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