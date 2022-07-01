Липень, 01 в 14:00

Під час ракетного обстрілу Одеси, 26 червня 2022 року, ОК Південь повідомили, що підрозділи ППО не застосовувалися, з ракетами впорався український оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім.

Які технічні характеристики має ОТРК Грім-2 та яка дальність ураження комплексу – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке Грім-2

Це український багатофункціональний ракетний комплекс, який може застосовувати оперативно-тактичні, зенітні та протикорабельні ракети. Він є розробкою конструкторського бюро Південне.

Зараз дивляться

Комплекс почав розробляється ще у 2013 році на базі попередніх проєктів Борисфен та БФРК Сапсан.

Нещодавнє застосування Грому-2 в Одесі вважається першою згадкою про використання цього ракетного комплексу. До цього, Грім-2 був у розробці.

Насправді, про створення власного ОТРК в Україні говорили давно, ще у 2006 році. У 2007 році КБ Південне стало головним розробником вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу Сапсан.

Проте в 2013 році Україна взагалі відмовилася від цього проєкту. З початком війни у 2014 році, знову заговорили про необхідність власного сучасного неядерного ракетного щита.

У 2016 році держпідприємство Павлоградський хімзавод разом з КБ Південне почали працювати над розробкою нового ОТРК Грім.

Гендиректор ПХЗ Леонід Шиман тоді зазначив, що Грім є наступником проєкту Сапсан. Робота над Громом-2 почалася майже відразу після закриття Сапсану, причому держфінансування на нову розробку не поступало.

Крім того, новою розробкою зацікавились іноземні замовники. Ним виявилася Саудівська Аравія, яка виділила близько $40 млн на створення ОТРК Грім-2.

Технічні характеристики ОТРК Грім-2

Характеристики Грому були оприлюднені у 2016 році.

Радіус дії комплексу заявлено у 280 км, проте може збільшуватися до версії з радіусом дії до 500 км. Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.

Ракета, що планується для використання з ОТРК Грім, розроблені з універсальними характеристиками. Вона може вражати як наземні, так і морські малорухомі чи стаціонарні цілі.

Розрахункова площа ураження ракети при використанні осколково-фугасного — понад 10 000 м², а касетного заряду — 2–3 га. Маса ракети довжиною 7,2 м становить майже 3 т.

Самохідна пускова установка (ТМ СПУ) укомплектована двома контейнерами для ракет класу земля-земля.

За даними Українського мілітарного порталу, Грім-2 має такі характеристики:

мінімальна дальність – 50 км;

дальність експортного варіанту – 280 км;

для ЗСУ – до 500 км.

ОТРК Грім-2 може уразити одинокі та групові стаціонарні цілі. Бойовий блок одноступеневої балістичної ракети проєктується масою 480 кг.

Бойова частина може бути виконана за моноблочною або касетною схемою. Моноблочна схема використовує осколково-фугасну або проникаючу уламково-фугасну ампулу.

Бортова система управління ракети інерційна, комплектується системами навігації та наведення різного типу (радіолокаційними, оптико-електронними та іншими.).

Цікаво, що політ ракети Грому-2 може відбуватися не тільки за прогнозованою балістичною траєкторією, а й за аеробалістичною.

Тобто ракети здані здійснювати непередбачувані стрибки, ухиляючись від протиракет противника.

Таким чином, ракети ОТРК Грому-2 можуть ухилятися від ППО противника будь-якої складності. До речі, подібні властивості мають і ракети ОТРК Іскандер.

Фото: Вікіпедія