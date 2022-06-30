Июнь, 30 в 15:55

В четверг, 30 июня, Швеция объявила о планах направить Украине больше военной поддержки, включая противотанковое оружие, оружие поддержки и оборудование для разминирования, которое запросил Киев.

Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, которого цитирует шведская газета Svenska Dagbladet.

— На этот раз речь идет о материальной поддержке, которая была специально запрошена Украиной, — сказал он.

По его словам, стоимость пакета военной помощи составляет 500 млн шведских крон (около $48,5 млн). Военная помощь от Швеции будет включать в себя противотанковое оружие, оборудование для разминирования и вспомогательное оружие, такое как пулеметы.

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— Важно, чтобы поддержка Украины со стороны демократических стран Европы была постоянной и долгосрочной, — добавил Петер Хультквист.

Глава оборонного ведомства Швеции не стал говорить, как скоро будут осуществлены указанные поставки, но отметил, что в интересах каждого, чтобы это произошло как можно быстрее.

На вопрос о том, повлияет ли членство Швеции в НАТО на дальнейшую военную поддержку Украины, Петер Хультквист ответил отрицательно.

— Между разными странами уже ведутся дискуссии о том, как мы вместе можем оказать более значительную поддержку, — сказал он.

По словам министра обороны Хультквиста, тот факт, что Швеция сейчас безвозмездно передает Украине военное оборудование, не повлияет на способность шведских вооруженных сил защищать Швецию.

— Шведские вооруженные силы и Министерство обороны постоянно работают над этим вопросом и взвешивают, что нам нужно для наших собственных нужд, — сказал министр.

Накануне лидеры 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

В начале июня правительство Швеции объявило о поставках в Украину противокорабельных ракетных систем малой дальности RBS-17.

Источник: Svenska Dagbladet