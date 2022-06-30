Противотанковое оружие и пулеметы: Украина получит от Швеции новый пакет военной помощи
В четверг, 30 июня, Швеция объявила о планах направить Украине больше военной поддержки, включая противотанковое оружие, оружие поддержки и оборудование для разминирования, которое запросил Киев.
Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, которого цитирует шведская газета Svenska Dagbladet.
— На этот раз речь идет о материальной поддержке, которая была специально запрошена Украиной, — сказал он.
По его словам, стоимость пакета военной помощи составляет 500 млн шведских крон (около $48,5 млн). Военная помощь от Швеции будет включать в себя противотанковое оружие, оборудование для разминирования и вспомогательное оружие, такое как пулеметы.
— Важно, чтобы поддержка Украины со стороны демократических стран Европы была постоянной и долгосрочной, — добавил Петер Хультквист.
Глава оборонного ведомства Швеции не стал говорить, как скоро будут осуществлены указанные поставки, но отметил, что в интересах каждого, чтобы это произошло как можно быстрее.
На вопрос о том, повлияет ли членство Швеции в НАТО на дальнейшую военную поддержку Украины, Петер Хультквист ответил отрицательно.
— Между разными странами уже ведутся дискуссии о том, как мы вместе можем оказать более значительную поддержку, — сказал он.
По словам министра обороны Хультквиста, тот факт, что Швеция сейчас безвозмездно передает Украине военное оборудование, не повлияет на способность шведских вооруженных сил защищать Швецию.
— Шведские вооруженные силы и Министерство обороны постоянно работают над этим вопросом и взвешивают, что нам нужно для наших собственных нужд, — сказал министр.
Накануне лидеры 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.
В начале июня правительство Швеции объявило о поставках в Украину противокорабельных ракетных систем малой дальности RBS-17.
Источник: Svenska Dagbladet