Июль, 05 в 13:00

Конференция по восстановлению Украины в швейцарском Лугано утвердила итоговую Луганскую декларацию. Этот документ предусматривает семь ключевых принципов послевоенного восстановления нашего государства.

Декларацию и принципы представил президент Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе совместного выступления с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

– В Лугано мы запустили процесс восстановления Украины на международном уровне и изложили принципы, которые лежат в основе… Основа декларации – семь принципов Лугано. Они определяют начало процесса восстановления в Украине, критерии и методы восстановления. Они подтверждают, что Украина будет стоять во главе процесса. Они совмещают восстановление и реформы. И они выражают широкое обязательство международных партнеров по поддержке Украины на пути к устойчивому восстановлению, – подчеркнул Кассис.

Руководящие принципы процесса восстановления Украины (Принципы Лугано) выглядят так:

Сейчас смотрят

1. Партнерство (Partnership) – Украина будет возглавлять процесс восстановления и реализовать его вместе с международными партнерами. Усилия по восстановлению должны основываться на постоянном процессе оценки потребностей, совместном планировании результатов, отчетности за финансовые потоки и эффективной координации.

2. Фокус на реформах (Reform focus). Как отметил Кассис, восстановление и углубление реформ взаимосвязаны.

3. Прозрачность, подотчетность и верховенство права (Transparency, accountability and rule of law).

– Процесс восстановления должен быть прозрачным и подотчетным народу Украины. Следует систематически укреплять верховенство права и искоренять коррупцию. Все финансирование восстановления должно быть справедливым и прозрачным, — говорится в тексте декларации.

4. Демократическое участие (Democratic participation). Как объяснил Кассис, процесс восстановления Украины не будет централизованным.

– Процесс восстановления должен осуществляться с участием всего общества, основываться на демократическом участии населения.., местном самоуправлении и эффективной децентрализации, — отмечается в декларации.

5. Привлечение большого количества стейкхолдеров (Multi-stakeholder engagement). Согласно документу, процесс восстановления Украины должен способствовать сотрудничеству между национальными и международными субъектами, включая частный сектор, гражданское общество, научные круги и местные органы власти.

6. Гендерное равенство и инклюзия (Gender equality and inclusion).

– Процесс восстановления должен быть инклюзивным и обеспечивать гендерное равенство и уважение прав человека, включая экономические, социальные и культурные права. Восстановление должно принести пользу всем, и ни одна часть общества не должна оставаться в стороне, – говорится в декларации.

7. Устойчивость (Sustainability). Речь идет о том, что реформы не будут ограничиваться инфраструктурой, но будут охватывать экономические, социальные, экологические аспекты. Будет соблюдаться принцип “построить лучше, чем было”.

Участники конференции обязались поддерживать наше государство на пути его восстановления и “увязывать это с европейской перспективой Украины и статусом страны-кандидата в ЕС”.

Кроме того, в итоговой декларации наработанный Украиной проект Плана восстановления и развития признан как основа для послевоенного восстановления. В дальнейшем его будут адаптировать к меняющимся обстоятельствам.

Планируется создать координационную платформу между правительством Украины и всеми двусторонними, многосторонними партнерами, организациями и международными финансовыми институтами для реализации Плана восстановления.

– Проект Плана восстановления и развития под руководством Украины был признан основным рамочным документом, задающим направление процесса восстановления… Сегодня все участники конференции также поддержали создание координационной платформы между правительством Украины и всеми двусторонними и многосторонними партнерами, международными финансовыми организациями для подготовки и реализации плана. Работу в этом направлении мы начнем уже через четыре часа – во время круглого стола по имплементации Плана восстановления, — подчеркнул по факту подписания декларации Денис Шмыгаль.

Также подтверждено, что следующую Конференцию по восстановлению Украины в 2023 году будет принимать Великобритания.

– Уверен, что через год мы с вами будем говорить уже не о драфте плана, а о конкретных результатах, успешных проектах и реализованных возможностях, — заявил в связи с этим Шмыгаль.

Следует отметить, что накануне Денис Шмыгаль представил в Лугано масштабный план послевоенного восстановления Украины, предусматривающий три этапа. Уже сейчас он оценивается в $750 млрд. По словам Шмыгаля, важным источником финансирования восстановления нашего государства будет конфискация средств РФ.

Источник: URC 2022, МИД Швейцарии

Фото: Иньяцио Кассис / Twitter