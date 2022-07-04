Июль, 04 в 15:59

Президент Владимир Зеленский во время конференции в Лугано (Швейцария) озвучил ключевые принципы послевоенного восстановления Украины.

Он выступал с помощью видеосвязи. Зеленский напомнил, что еще весной Украина начала предлагать партнерам присоединиться к проекту восстановления Украины.

– Уже тогда было очевидно, что это будет крупнейший проект нашего времени – экономический, технологический, социальный. А главное – мировоззренческий, — отметил президент.

Он поблагодарил страны, которые положительно восприняли предложения взять шефство над регионами, городами или отраслями Украины, пострадавшими во время полномасштабной войны. Президент также призвал все государства цивилизованного мира, компании и специалистов присоединиться к послевоенному восстановлению Украины.

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Зеленский уточнил, что Украина предложит свой план послевоенного восстановления в качестве общей площадки для всех инициатив. Он позволит рационально использовать выделенные средства.

– Я благодарен Еврокомиссии за инициативу создать специальную европейскую платформу восстановления Украины. Однако все инициативы, планы, амбиции должны быть в единой системе, в которой не только потребности, но и ощущения украинцев будут на первом месте. Поэтому Украина предлагает свой национальный план восстановления, на фундаменте которого можно будет реализовать любую инициативу и идею, — объяснил он.

Зеленский назвал ключевые принципы восстановления Украины: максимальная безопасность, технологичность, соблюдение экологических стандартов, применение зеленых технологий, реализация принципов безбарьерности, направленность на интересы общин, максимальная прозрачность при планировании, использовании средств, а также максимальное внедрение проекта восстановления в реальной экономической жизни Украины, чтобы результаты работали долгосрочно (речь идет о создании новых рабочих мест и новых производств в Украине).

Зеленский напомнил, что Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, который потребует проведения реформ. Он отметил, что послевоенное восстановление тоже потребует реформ.

– Мы должны еще усилить наши институты, обновлять стандарты жизни. Наша цель в том, чтобы Украина стала не только самой свободной страной в Европе, наиболее удобной для жизни и бизнеса, но и чтобы мы быстрее всех, кто двигался в ЕС, выполнили политическую часть работы. Мы можем это сделать, – заверил президент.

Глава государства добавил, что восстановление Украины “станет для нас всех большой реформой, потому что мы все вместе объединяем демократический мир”, а “мировоззрение свободных людей всегда побеждает”.

– Мир увидит, что никто и никогда не сможет достичь войной своих целей. Нам нужно действовать уже сейчас. Значительную территорию Украины мы уже освободили – это более тысячи населенных пунктов, – призвал Зеленский.

Он уточнил, что уже сейчас нужно восстанавливать школьное обучение, обеспечить медицину, дать переселенцам жилье, защитить энергетику, дать гражданам работу.

– Поэтому Украина будет представлять два уровня действий: стратегический, что означает восстановление всей страны, а также тактический – это значит уже сейчас быстро восстанавливать все то, что можно восстановить, — объяснил Зеленский.

Следует отметить, что в апреле президент Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны.