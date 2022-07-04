Июль, 04 в 18:11

Масштабный план послевоенного восстановления Украины предусматривает три этапа. Уже сейчас он оценивается в $750 млрд.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на Конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария).

Об источниках, ключевых этапах и подходах плана восстановления Украины – читайте в материале.

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Источники восстановления Украины

Денис Шмыгаль подчеркнул, что важным источником финансирования восстановления станет конфискация средств страны-агрессора России.

– Кто должен заплатить за план восстановления, который уже сейчас оценивается в $750 млрд. Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы России и российских олигархов, — заявил он.

Шмігаль уточнил, что замороженные активы РФ по разным оценкам сейчас составляют от $300 до $500 млрд.

Премьер поблагодарил государства, которые уже начали процесс их конфискации, а также призвал других партнеров присоединиться.

Кроме того, среди источников восстановления Украины премьер назвал:

• международные гранты;

• льготные кредиты интернациональных денежных организаций;

• инвестиции частного сектора;

• внебюджетные взносы частных лиц и корпораций;

• бюджет Украины.

Что предполагает план восстановления: конкретные цифры

Как сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, выполнить запланированное в рамках плана восстановления Украины необходимо в течение 10 лет.

Основные проекты, на которые направят средства:

• перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд;

• цифровизация страны – $0,1 млрд;

• безопасность и оборона – $50 млрд;

• чистая и защищенная среда – $20 млрд;

• энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд;

• улучшение бизнес-среды – $5 млрд;

• конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд;

• макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд;

• восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд;

• развитие системы образования – $5 млрд;

• модернизация системы здравоохранения – $5 млрд;

• развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.

Три ключевых этапа плана восстановления

По словам Шмыгаля, план восстановления состоит из 24 томов наработок Национального совета по восстановлению Украины, созданного по инициативе президента Владимира Зеленского.

Премьер уточнил, что сам план и его дорожная карта должны быть готовы еще до завершения войны.

План восстановления Украины разделен на три ключевых этапа:

1. Первый – это “восстанавливать здесь и сейчас то, что возможно и что является критическим для жизни людей”.

– Эта работа уже идет, мы ее финансируем средствами из бюджета Украины, – уточнил Шмыгаль.

2. Второй – это fast-recovery.

– Количество разрушенных объектов даже базовой инфраструктуры огромно. Сразу после завершения военных действий и победы Украины нужно будет реализовать тысячи проектов восстановления, отстроить школы, больницы, построить временное жилье, вернуть жизнь в разрушенные города и общины, – объяснил глава правительства.

3. Третий этап – это долгосрочная трансформация. Она касается всех сфер, начиная от образования, медицины и завершая зеленой энергетикой и новым военно-промышленным комплексом.

– Люди, экономика, инфраструктура – вот три основы восстановления Украины, – подчеркнул Шмыгаль.

Он также проинформировал, что сейчас формируется электронная карта Украины, где фиксируются все убытки, причиненные войной. Она постоянно обновляется, а ущерб верифицируется сразу из нескольких источников.

Информацию о своем разрушенном жилье предоставляют и сами украинцы: в базах уже около 250 тыс. таких заявлений.

Параллельно с этим Офис президента Украины, команда Кабмина, а также эксперты из Киевской школы экономики проводят работу по оценке общего ущерба. Например, прямые инфраструктурные убытки Украины превышают $100 млрд.

Под каждый разрушенный объект будет наработан проект восстановления.

Два подхода к восстановлению

Денис Шмыгаль уточнил, что план послевоенного восстановления предусматривает два ключевых подхода:

1. Региональный – когда международным партнерам предлагается восстанавливать отдельные регионы или населенные пункты.

– Партнеры получат доступ к карте разрушений, на основе которой они совместно с правительством, экспертами и местными властями будут готовить технические проекты восстановления и трансформации регионов. Речь идет не просто о выделении средств на разрушенную школу или разбитую дорогу, а о том, что партнеры могут принести свой уникальный опыт и понимание, как построить качественно новую среду, — отметил Шмыгаль.

2. Параметрический – это отраслевой принцип. Например, во время большой кампании энергоэффективности или строительства нового жилья, эти кампании будут базироваться на европейских параметрах.

Три уровня платформы восстановления Украины

Для реализации плана будет функционировать платформа восстановления Украины под названием: Объединенные в защите – объединенные в восстановлении.

Она будет состоять из трех уровней:

1. Первый – это high-level, где будут представлены лидеры государств. По словам Шмыгаля, это “будет борд, который будет определять стратегические направления и видение”.

2. Второй уровень – общая координационная группа, которая будет состоять из руководителей исполнительной власти и decision-makers из Украины, США, Евросоюза, Великобритании, Польши, других стран-партнеров.

3. Третий уровень – это тематические группы по отраслевым направлениям. Сегодня таких рабочих групп уже 24.

Шмігаль уточнил, что план восстановления Украины писался на базе ключевых принципов: максимальная безопасность, восстановление по принципу “лучше, чем было”, евроинтеграция и соответствие критериям кандидатства в ЕС, прозрачность и подотчетность, зеленые технологии, диджитализация.

Шмігаль заявил, что Украина предлагает создать несколько офисов восстановления для более эффективной деятельности, с центральным офисом в Киеве и филиалами в Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне и других городах.

Кроме того, премьер подчеркнул, что процесс восстановления будет базироваться на прозрачности. Для этого Украина инициирует создание группы советников. В нее войдут европейские и американские политики и экономисты с мировыми именами.

Источник: URC 2022, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, План восстановления Украины

Фото: План восстановления Украины