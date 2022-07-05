Липень, 05 в 13:00

Конференція з відновлення України в швейцарському Лугано затвердила підсумкову Луганську декларацію. Цей документ передбачає сім ключових принципів процесу післявоєнної відбудови нашої держави.

Декларацію і принципи представив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс під час спільного виступу з прем’єром України Денисом Шмигалем.

– У Лугано ми запустили процес відновлення України на міжнародному рівні та виклали принципи, які лежать в основі відновлення… Основа декларації – сім принципів Лугано. Вони визначають початок процесу відновлення в Україні, критерії та методи відновлення. Вони підтверджують, що Україна стоятиме на чолі процесу. Вони поєднують відновлення і реформи. І вони висловлюють широке зобов’язання міжнародних партнерів у підтримці України на шляху до стійкого відновлення, – наголосив Кассіс.

Керівні принципи процесу відновлення України (Принципи Лугано) виглядають так:

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1. Партнерство (Partnership) – Україна очолюватиме процес відновлення та втілюватиме його разом із міжнародними партнерами. Зусилля з відновлення мають ґрунтуватися на постійному процесі оцінки потреб, спільному плануванні результатів, звітності за фінансові потоки та ефективній координації.

2. Фокус на реформах (Reform focus). Як зазначив Кассіс, відновлення та поглиблення реформ є взаємозалежними.

3. Прозорість, підзвітність і верховенство права (Transparency, accountability and rule of law).

– Процес відновлення має бути прозорим і підзвітним народу України. Треба систематично зміцнювати верховенство права та викорінювати корупцію. Усе фінансування відновлення має бути справедливим і прозорим, – йдеться в тексті декларації.

4. Демократична участь (Democratic participation). Як пояснив Кассіс, процес відновлення України не буде централізованим.

– Процес відновлення має здійснюватися за участю всього суспільства, засновуватися на демократичній участі населення…, місцевому самоврядуванні та ефективній децентралізації, – зазначається в декларації.

5. Залучення великої кількості стейкхолдерів (Multi-stakeholder engagement). Згідно з документом, процес відновлення України має сприяти співпраці між національними та міжнародними суб’єктами, включно з приватним сектором, громадянським суспільством, науковими колами та місцевими органами влади.

6. Гендерна рівність та інклюзія (Gender equality and inclusion).

– Процес відновлення має бути інклюзивним і забезпечувати гендерну рівність і повагу до прав людини, включно з економічними, соціальними та культурними правами. Відновлення повинно принести користь усім, і жодна частина суспільства не повинна залишатися осторонь, – сказано в декларації.

7. Стійкість (Sustainability). Йдеться про те, що реформи не обмежуватимуться інфраструктурою, а й охоплюватимуть економічні, соціальні, екологічні аспекти. Буде дотримуватися принцип “побудувати краще, ніж було”.

Учасники конференції зобов’язалися підтримувати нашу державу на шляху її відновлення та “пов’язувати це з європейською перспективою України та статусом країни-кандидата в ЄС”.

Крім того, в підсумковій декларації визнано напрацьований Україною проєкт Плану відновлення та розвитку як основу для післявоєнної відбудови. У подальшому його адаптуватимуть до обставин, що змінюватимуться.

Планується створити координаційну платформу між урядом України та всіма його двосторонніми, багатосторонніми партнерами, організаціями та міжнародними фінансовими інститутами для реалізації Плану відновлення.

– Проєкт Плану відновлення та розвитку під керівництвом України, було визнано основним рамковим документом, що задає напрямок процесу відновлення… Сьогодні всі учасники конференції також підтримали створення координаційної платформи між урядом України та всіма двосторонніми та багатосторонніми партнерами, міжнародними фінансовими організаціями для підготовки та реалізації плану. Роботу в цьому напрямку ми розпочнемо вже за чотири години – під час круглого столу з імплементації Плану відновлення, – наголосив за фактом підписання декларації Денис Шмигаль.

Також було підтверджено, що наступну Конференцію з відновлення України в 2023 році прийматиме Велика Британія.

– Упевнений, що через рік ми з вами говоритимемо вже не про драфт плану, а про конкретні результати, успішні проєкти та реалізовані можливості, – заявив у зв’язку з цим Шмигаль.

Варто зазначити, що напередодні Денис Шмигаль представив у Лугано масштабний план післявоєнного відновлення України, який передбачає три етапи. Вже зараз він оцінюється у $750 млрд. За словами Шмигаля, важливим джерелом фінансування відновлення нашої держави буде конфіскація коштів РФ.

Джерело: URC 2022, МЗС Швейцарії

Фото: Ігнаціо Кассіс / Twitter