Нардепу Ковалеву объявлено подозрение в госизмене

Июль, 06 в 16:44

Народному депутату Алексею Ковалеву, открыто поддерживающему Россию с первых дней полномасштабного вторжения и находящемуся на оккупированной Херсонщине, объявлено подозрение по двум статьям – государственная измена и пособничество государству-агрессору (ч. 2 ст. 111, ст. 111-2 КК Украины).

ГБР еще в апреле открыло уголовное производство против нардепа, который помогает оккупационным войскам в Херсонской области.

Следователи также установили, что в начале июля Ковалев стал замглавы в оккупационном “правительстве Херсонской области”.

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Депутату-предателю грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании Ковалеву меры пресечения.

22 июня в Херсоне подорвали автомобиль нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева. Однако он выжил после покушения и лечился в оккупированном Крыму.

8 июня депутат в соцсети подтвердил, что сотрудничает с оккупантами, и заявил, что Россия в Херсонской области надолго. В тот же день фракция Слуга народа выступила с инициативой лишить его депутатского мандата.

Слуга народа еще 28 апреля исключили Ковалева из фракции и обратились в Офис генпрокурора и СБУ с призывом открыть уголовное производство.

Фото: Олексій Ковальов