Нардепу Ковальову оголошено підозру у держзраді
Народному депутату Олексію Ковальову, який відкрито підтримує Росію з перших днів повномасштабного вторгнення і перебуває на окупованій Херсонщині, оголошено підозру за двома статтями – державна зрада та пособництво державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ст. 111-2 КК України).
ДБР ще у квітні відкрило кримінальне провадження проти нардепа, який допомагає окупаційним військам у Херсонської області.
Слідчі також встановили, що на початку липня Ковальов став заступником голови у окупаційному “уряді Херсонської області”.
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Депутату-зраднику загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
Зараз вирішуєтся питання щодо обрання Ковальову запобіжного заходу.
Фото: Олексій Ковальов