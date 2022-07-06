Нардепу Ковальову оголошено підозру у держзраді

Липень, 06 в 16:44

Народному депутату Олексію Ковальову, який відкрито підтримує Росію з перших днів повномасштабного вторгнення і перебуває на окупованій Херсонщині, оголошено підозру за двома статтями – державна зрада та пособництво державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ст. 111-2 КК України).

ДБР ще у квітні відкрило кримінальне провадження проти нардепа, який допомагає окупаційним військам у Херсонської області.

Слідчі також встановили, що на початку липня Ковальов став заступником голови у окупаційному “уряді Херсонської області”.

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Депутату-зраднику загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Зараз вирішуєтся питання щодо обрання Ковальову запобіжного заходу.

Фото: Олексій Ковальов