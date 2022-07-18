Работа в СБУ и декларация: что известно об и. о. генпрокурора Симоненко
Алексей Симоненко исполняет обязанности генерального прокурора Украины после отстранения Ирины Венедиктовой. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 17 июля.
Биография Алексея Симоненко
Симоненко родился в 1976 году в городе Чугуев Харьковской области. В 21-летнем возрасте окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности Правоведение, имеет квалификацию юриста.
Работал в органах прокуратуры Киева на должностях стажера, помощника прокурора, следователя прокуратуры Ватутинского района (в октябре 2001 года был переименован в Деснянский), следователя прокуратур Деснянского и Оболонского районов столицы, старшего помощника прокурора, старшего следователя прокуратуры.
Имеет опыт работы в органах прокуратуры Киевской области на должностях следователя по особо важным делам старшего помощника прокурора по вопросам правового обеспечения; начальника следственного отдела, заместителя начальника, начальника отдела надзора за расследованием уголовных дел. Такой карьерный путь он прошел с 2006 до 2010 годов.
С 2010 до 2018 годов проходил службу в органах Службы безопасности Украины на должностях офицерского состава, а в 2020 году стал заместителем генерального прокурора.
Декларация Симоненко
В имущественной декларации Симоненко говорится, что его жена Елена является совладелицей двух земельных участков. Они расположены в Обуховском районе под Киевом, а общая площадь – около 1 га.
Она владеет участками вместе с Сергеем Красильниковым, которого связывают с криминальным миром – преступной группировкой так называемого Фашиста. По крайней мере так утверждают журналисты издания Bihus.Info.
В документе указаны и другие земельные участки, а также дом в Козине Обуховского района, квартира в Новопечерских липках и другое имущество. Преимущественно имущество записано на жену – Елену Симоненко. Согласно декларации, она зарабатывает гораздо больше своего мужа.