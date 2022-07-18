Июль, 18 в 0:06

Алексей Симоненко исполняет обязанности генерального прокурора Украины после отстранения Ирины Венедиктовой. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 17 июля.

Биография Алексея Симоненко

Симоненко родился в 1976 году в городе Чугуев Харьковской области. В 21-летнем возрасте окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности Правоведение, имеет квалификацию юриста.

Работал в органах прокуратуры Киева на должностях стажера, помощника прокурора, следователя прокуратуры Ватутинского района (в октябре 2001 года был переименован в Деснянский), следователя прокуратур Деснянского и Оболонского районов столицы, старшего помощника прокурора, старшего следователя прокуратуры.

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Имеет опыт работы в органах прокуратуры Киевской области на должностях следователя по особо важным делам старшего помощника прокурора по вопросам правового обеспечения; начальника следственного отдела, заместителя начальника, начальника отдела надзора за расследованием уголовных дел. Такой карьерный путь он прошел с 2006 до 2010 годов.

С 2010 до 2018 годов проходил службу в органах Службы безопасности Украины на должностях офицерского состава, а в 2020 году стал заместителем генерального прокурора.

Декларация Симоненко

В имущественной декларации Симоненко говорится, что его жена Елена является совладелицей двух земельных участков. Они расположены в Обуховском районе под Киевом, а общая площадь – около 1 га.

Она владеет участками вместе с Сергеем Красильниковым, которого связывают с криминальным миром – преступной группировкой так называемого Фашиста. По крайней мере так утверждают журналисты издания Bihus.Info.

В документе указаны и другие земельные участки, а также дом в Козине Обуховского района, квартира в Новопечерских липках и другое имущество. Преимущественно имущество записано на жену – Елену Симоненко. Согласно декларации, она зарабатывает гораздо больше своего мужа.