Июль, 17 в 22:38

Украинские спецслужбы обнаружили сотни предателей и коллаборантов среди работников органов прокуратуры. Поэтому возникает много вопросов к соответствующим руководителям.

Так президент Владимир Зеленский объяснил отстранение от должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

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По состоянию на 17 июля, зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.

В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщили о подозрении. В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства, заявил Зеленский.

— Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ. Я принял решение об отстранении от должности генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины.

Вечером стало известно об отстранении с должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой и устранении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.