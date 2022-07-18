Липень, 18 в 0:06

Олексій Симоненко виконуватиме обов’язки генерального прокурора України після відсторонення Ірини Венедіктової. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 17 липня.

Біографія Олексія Симоненка

Симоненко народився у 1976 році у місті Чугуїв на Харківщині. У 21-річному віці закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю Правознавство, має кваліфікацію юриста.

Працював в органах прокуратури Києва на посадах стажиста, помічника прокурора, слідчого прокуратури Ватутінського району (у жовтні 2001 року було перейменовано на Деснянський), слідчого прокуратур Деснянського та Оболонського районів столиці, старшого помічника прокурора, старшого слідчого прокуратури.

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Має досвід роботи в органах прокуратури Київської області на посадах слідчого в особливо важливих справах, старшого помічника прокурора з питань правового забезпечення; начальника слідчого відділу, заступника начальника, начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ. Такий кар’єрний шлях він пройшов з 2006 до 2010 років.

З 2010 до 2018 року проходив службу в органах Служби безпеки України на посадах офіцерського складу, а у 2020 році став заступником генерального прокурора.

Декларація Симоненка

У майновій декларації Симоненка зазначено, що його дружина Олена є співвласницею двох земельних ділянок. Вони розташовані в Обухівському районі під Києвом, а загальна площа – близько 1 га.

Вона володіє ділянками разом з Сергієм Красільніковим, якого пов’язують з кримінальним світом – злочинним угрупованням так званого Фашиста. Принаймні так стверджують журналісти видання Bihus.Info.

У документі зазначено й про інші земельні ділянки, а також будинок у Козині Обухівського району, квартира у Новопечерських липках та інше майно. Переважно майно записано на дружину – Олену Симоненко. Згідно з декларацією, вона заробляє значно більше за свого чоловіка.