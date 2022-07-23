Июль, 23 в 12:03

Международная рабочая группа по гарантиям безопасности для Украины, которую возглавляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, обсудила проект рекомендаций, которые могли бы гарантировать защиту нашего государства в будущем.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ОПУ, 22 июля состоялось уже второе заседание группы. Его участники рассмотрели проект плана рекомендаций по международным гарантиям безопасности для Украины.

Рабочая группа пришла к следующим выводам:

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• НАТО и статья 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, согласно которой нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех, остаются “золотым стандартом гарантий безопасности”. В связи с этим в Конституции Украины закреплен курс на членство в Альянсе.

• Однако во время промежуточного периода, пока Украина не является членом НАТО, ключевой гарантией безопасности должна быть способность нашего государства сдерживать будущую агрессию, защитить себя в случае необходимости, восстановить безопасность, суверенитет и территориальную целостность.

• Для достижения этой цели члены рабочей группы предлагают подписать взаимосвязанные многосторонние и двусторонние соглашения между Украиной и странами-гарантами. Эти документы должны быть должным образом ратифицированы. Среди прочего, они будут способствовать укреплению и развитию украинской армии.

Как объяснил Андрей Ермак, система международных гарантий должна обеспечить максимальную способность самозащиты Украины, а также комплексную поддержку стран-гарантов в случае как непосредственной агрессии, так и угрозы ее возникновения.

Такие гарантии, по прогнозу руководителя ОПУ, будут важны для послевоенного восстановления нашей страны.

– Украина показала, как способна бороться с одной из самых больших армий мира. С другой стороны, мир увидел, на что способна пойти сегодня РФ… После войны наша страна должна стать гарантированно безопасной. Очень важно, чтобы вернулись все украинские граждане, которые были вынуждены выехать за границу из-за широкомасштабного расширения российской агрессии. Чтобы инвесторы со всего мира, включительно с украинскими, могли уверенно приводить сюда собственные капиталы. Нам нужно кардинально повысить уровень иностранных инвестиций даже по сравнению с довоенными годами, — подчеркнул Ермак.

Андерс Фог Расмуссен, в свою очередь, напомнил, что стабильность в евроатлантическом регионе напрямую связана с безопасностью в Украине.

– Если война в Украине не будет окончена, последствия этого ощутит весь регион и мир. Вот почему для международного сообщества целесообразно не только морально, но и стратегически решительно поддерживать безопасность Украины, — заявил он во время заседания.

По словам Расмуссена, Международная рабочая группа рассматривает существующие модели гарантий безопасности. В то же время, модель гарантий для Украины “будет уникальной и адаптированной к конкретным потребностям” нашего государства.

Как уточнили в ОПУ, в рабочую группу входят: Кевин Радд (бывший премьер Австралии), Карл Бильдт (премьер Швеции в 1991-1994 годах и глава МИД в 2006-2014 годах), Мишель Флурной (заместитель министра обороны США в 2009-2012 годах), Микулаш Дзуринда (бывший премьер и экс-глава МИД Словакии), лорд Уильям Хейг (министр иностранных дел Великобритании в 2010-2014 годах), Адам Эберхардт (директор Центра восточных исследований) Андрей Костин (нардеп, глава комитета Верховной Рады по правовой политике) и другие.

Члены группы действуют как специалисты от собственного имени. Они не представляют правительства своих государств или организаций, в которых они работают.

В начале июля Андрей Ермак сообщал, что Международная рабочая группа подготовит первый документ о гарантиях безопасности для Украины до конца этого месяца.