Июнь, 20 в 18:28

Украина готова вернуться к вопросу вступления в НАТО. В то же время пока этого не происходит, нужно обсуждать альтернативные меры безопасности для нашего государства.

Об этом рассказал в одном из интервью руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он заверил, что комментарии членов украинской делегации на переговорах с РФ по поводу возможного нейтрального статуса нашего государства были “слишком свободно интерпретированы”.

Руководитель ОПУ считает, что Украину в какой-то момент могут пригласить вступить в НАТО.

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– Сегодня НАТО является единственным надежным зонтиком безопасности в мире. Другого не существует. Украина на четвертый месяц войны показала, что мы одни – да, с помощью партнеров, но все же сами боремся с российской агрессией. По моей логике, чтобы укреплять любую организацию, нужно брать сильных. Назовите мне хотя бы несколько стран мира, даже входящих в НАТО, которые смогли бы повторить то, что сегодня делаем мы. Поэтому для меня абсолютно логично, что рано или поздно не мы будем стучать в закрытую дверь, которую якобы называют открытой. А уже нас будут просить присоединиться к этой организации, – отметил Ермак.

В то же время он подчеркнул, что гарантии безопасности нужны Украине уже сегодня. Именно поэтому проходят переговоры с государствами мира по их предоставлению.

– Мы живем сегодня, нам безопасность нужна сегодня, наших людей защищать нужно сегодня. Поэтому мы проводим консультации по альтернативным мерам нашей безопасности и предоставлению нам гарантий безопасности. Если НАТО все же поймет, что мир изменился, и что мы страна, которая продемонстрировала, на что она способна, мы всегда готовы вернуться к этому вопросу. Мы ни от чего не отказывались и не собирались отказываться, – объяснил Ермак.

Он также проинформировал, что консультации по гарантиям безопасности продолжаются, происходит согласование позиций.

Руководитель ОПУ напомнил о создании экспертной группы, к которой привлечен экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Эта группа занимается предложениями по гарантиям безопасности для Украины.

– Очень важно, чтобы гарантии безопасности, предоставленные Украине отдельными членами НАТО, не вступали в противоречие с обязанностями этих стран в Альянсе. Потому мы и пригласили господина Расмуссена, который может четко об этом говорить, – объяснил Ермак.

По его словам, уже многие страны “с разных континентов” заявили о своем желании стать гарантами для Украины. А первые результаты этого процесса украинцы смогут увидеть “очень скоро”.

Ермак отметил, что Украина хочет использовать лучший опыт международного права. В целом речь идет о подписании общего рамочного договора о гарантиях безопасности и двусторонних договорах со странами-гарантами.

– Это может быть большой рамочный договор по гарантиям безопасности, который будет содержать общие принципы, параметры и инструментарий. Его должны подписать все или большинство государств-гарантов. И этот договор должен пройти все внутренние процедуры, локальные легализации, ратификации парламентами. Но на его основе нужно будет заключить дополнительные двусторонние гарантийные договоры с каждым государством-гарантом. Они будут содержать больше деталей и больше конкретики. И также должны быть полностью ратифицированы внутри государств-подписантов, — рассказал руководитель ОПУ.

По его словам, Киев не хочет, чтобы был подписан аналог Будапештского меморандума, который ничего не стоит. Именно поэтому Украина будет настаивать, чтобы договор о гарантиях безопасности ратифицировали парламенты стран, которые его подпишут.

Как известно, в конце марта в Стамбуле (Турция) состоялась встреча украинской делегации с российской. Тогда Украина предложила подписать международный договор о гарантиях безопасности, согласно которому страны-гаранты будут действовать по аналогу 5 статьи договора о коллективной безопасности НАТО. То есть если Украина станет объектом любой агрессии либо военного нападения, то страны-гаранты должны будут оказать военную помощь, прислать войска, вооружение или закрыть небо.

Среди стран-гарантов Киев рассматривал США, Великобританию, Францию, Турцию, Канаду, Германию, Италию, Польшу и другие государства.

Члены украинской делегации тогда заявляли, что Украина может взять на себя обязательство не размещать военные базы, военные контингенты других государств на своей территории и не вступать в военно-политические союзы (звучали заявления о “статусе внеблокового и безъядерного государства”).